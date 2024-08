THINKCAR Tech triomphe au Red Dot Design Award 2024 : Une vitrine de l'innovation et des prouesses en matière de design

ONTARIO, Californie, 28 août 2024 /PRNewswire/ -- Red Dot Design Award, symbole de l'excellence en matière de design depuis 1955. En 2024, le Red Dot Design Award a été décerné à THINKCAR Tech Co., Ltd. Avec son appareil de diagnostic intelligent, THINKDIAG destiné aux propriétaires de voitures, THINKCAR Tech a remporté cette distinction mondialement reconnue dans la catégorie "Accessoires pour véhicules". Il s'agit non seulement d'une affirmation de la puissance de THINKCAR Tech en matière de design et de R&D, mais aussi d'une formidable démonstration de sa puissance d'innovation en matière de design sur la scène internationale.

THINKDIAG révolutionne le diagnostic automobile portable en offrant un ensemble complet de fonctionnalités à un rapport qualité/prix exceptionnel. En proposant des fonctionnalités allant de la lecture des codes d'erreur à l'analyse avancée des flux de données, en passant par la récupération des informations de l'unité de contrôle électronique, THINKDIAG permet aux utilisateurs d'être toujours équipés d'outils de diagnostic à la pointe de la technologie. Prenant en charge plus de 98 % des véhicules sur le marché, les mises à jour continues du logiciel THINKDIAG sont complétées par l'application THINKDIAG+, qui enrichit l'expérience de l'utilisateur grâce au soutien communautaire et aux conseils formulés par des professionnels. Il intègre également les modèles d'IA de diagnostic automobile de THINKCAR Tech, offrant aux utilisateurs une assistance en matière de codes d'erreur, de diagnostic de l'état de santé du véhicule et de suggestions d'entretien et de réparation, faisant de THINKDIAG non seulement un outil de diagnostic, mais aussi un partenaire intelligent pour l'entretien et la réparation des véhicules.

À la pointe du diagnostic automobile intelligent, la stratégie de produits "1+8" de THINKCAR Tech comprend une plateforme innovante de télédiagnostic vidéo et un large éventail de produits : 1 Plateforme - L'entreprise a joué un rôle de premier plan dans le lancement et l'application de la technologie de télédiagnostic vidéo, en créant une plateforme de service de télédiagnostic vidéo pour les véhicules ; 8 grandes séries de produits - matériel de télédiagnostic, matériel de diagnostic pour véhicules électriques, appareils de diagnostic pour techniciens, appareils de diagnostic pour propriétaires de véhicules, outils d'étalonnage ADAS et autres outils intelligents d'entretien automobile, outils et capteurs de pression des pneus, matériel d'entretien automobile et services de renouvellement des mises à jour logicielles, soit plus de 400 produits au total, couvrant divers segments du marché du diagnostic automobile.

L'obtention du Red Dot Design Award 2024 témoigne de l'engagement de THINKCAR Tech en faveur de l'innovation et de son leadership en matière de design. L'entreprise continuera à repousser les limites, à faire progresser ce secteur et à faire honneur à cette tradition d'excellence incarnée par le Red Dot Award.

