THIRDHOME e Kempinski Hotels expandem presença na América do Sul

NOVA YORK, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- THIRDHOME, o principal clube para proprietários de segundas residências que compartilham a paixão por casas de luxo e viagens, e o Kempinski Hotels , grupo internacional de hotéis de luxo com um portfólio de 79 propriedades luxuosas em 34 países, estão unindo forças para expandir sua presença global no novo Kempinski Laje de Pedra Hotel & Residences.

Situado em uma falésia em Canela com uma vista deslumbrante sobre a Reserva Ecológica Vale do Quilombo, o Kempinski Laje de Pedra Hotel & Residences planeja ser um dos mais destacados resorts de luxo do interior do Brasil, recebendo os primeiros hóspedes até 2026. Juntos, o Kempinski Hotels e os desenvolvedores trarão o espírito do conhecido ícone hoteleiro Laje de Pedra para o presente por meio de extensas reformas e modernização de 330 suítes residenciais de última geração que variam de 54 a 290 metros quadrados.

Como resultado da parceria com a THIRDHOME, os futuros proprietários da Kempinski Laje de Pedra podem trocar suas semanas disponíveis com outros membros da THIRDHOME para estadias sem aluguel em mais de 14 mil residências/propriedades de luxo em 1.700 destinos em mais de 100 países. Ao unir forças, Kempinski e THIRDHOME estão oferecendo aos seus proprietários e membros acesso a um mundo de viagens mais flexível e acessível.

"Com uma mentalidade compartilhada de excelência em experiência do cliente, estamos incrivelmente entusiasmados em fazer parceria com a Kempinski Laje de Pedra Hotel & Residences e expandir nosso inventário de casas de luxo de ponta na América Latina", disseram Niki Christian Nutsch e Ivo Haagen, vice-presidentes da THIRDHOME. "Esta nova parceria oferecerá nosso inventário de mais de 14 mil membros no mais destacado resort de luxo no interior do Brasil. Esse local também permitirá que os membros que buscam experiências exclusivas tenham fácil acesso a coisas como itinerários de ecoturismo, passeios a cavalo, brunch a céu aberto e visitas a vinícolas e aos cânions gaúchos de tirar o fôlego."

"Canela é o local mais procurado, belo e sofisticado, longe da costa, no Brasil. As terras altas dessa região oferecem fácil acesso aos excelentes vinhedos, aos incríveis cânions do Rio Grande do Sul e a todos os tipos de aventura e esportes radicais, além de estarem cercados pela natureza. Tudo o que turistas de alta renda buscam no exterior", afirmou José Ernesto Marino Neto, um dos mais respeitados especialistas do setor hoteleiro e de turismo do país e um dos parceiros da Kempinski Laje de Pedra.

José Paim, que adquiriu o hotel em 2020 do Habitasul Group, juntamente com Marino Neto e Márcio Carvalho, enfatiza que conhece Laje de Pedra desde que foi inaugurada e este é, sem dúvida, um dos lugares mais intocados e bonitos que já visitou. "Com grande importância histórica - algo que todas as propriedades de Kempinski têm - e com beleza natural de tirar o fôlego, este local é o destino de luxo perfeito no Brasil", disse Paim.

A THIRDHOME é a maior e mais confiável rede global de exchanges residenciais de luxo, ajudando os membros em todo o mundo a aproveitar o valor máximo de suas propriedades de férias. Com mais de 14 mil propriedades em 100 países, a THIRDHOME cultiva uma comunidade exclusiva e única de membros que compartilha domicílios apaixonada por destinos/experiências de luxo. Com sede na América do Norte e na Europa, a THIRDHOME recebeu elogios do Condé Nast Traveler, do New York Times e do Wall Street Journal. A THIRDHOME evoluiu para a única marca de viagem que reúne um grupo coletivo de segundos proprietários, locadores e aventureiros confiáveis que compartilham uma paixão pela descoberta e pela experiência elevada.

Laje de Pedra é um dos hotéis mais históricos e apreciados que está agora prestes a estabelecer um novo padrão para hotéis de lazer de ponta no Brasil. O plano de reestruturação inclui importantes revitalizações arquitetônicas e trabalhos de expansão para que ele retome sua posição de liderança no setor de hotéis de lazer no Brasil. Para atualizar seu espírito, quando um extenso programa de modernização for concluído, o hotel aprovou um projeto dos arquitetos Perkins & Will, o paisagismo de Sergio Santana e a decoração da Anastassiadis Arquitetos. O hotel terá 330 apartamentos, 4 restaurantes e 5 bares internacionais com terraços espaçosos e vistas únicas, um bar de vinhos, um bar no telhado com lareira aberta, um teatro e um espaço para eventos e um sofisticado spa de padrão europeu.

