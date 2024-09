Thomas Cook racheté par le géant du Traveltech eSky Group

VARSOVIE, Pologne, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe polonais eSky acquiert un nom emblématique du voyage, Thomas Cook. Cet accord signé avec le groupe chinois Fosun Tourism stimulera la croissance de Thomas Cook et permettra à eSky de renforcer sa position en Europe de l'Ouest.

Thomas Cook, le plus ancien voyagiste, a annoncé son acquisition par eSky Group, leader des plateformes de voyage en Europe centrale et orientale. Cette opération donnera à Thomas Cook accès à l'inventaire de vols d'eSky et soutiendra sa croissance. En parallèle, elle permettra à eSky de se lancer sur le marché très développé de l'Europe de l'Ouest.

eSky est désormais le leader des plateformes de voyage en Europe, avec une présence internationale croissante. Sous les marques eSky et eDestinos, elle couvre plus de 50 pays en Europe, Amérique et Afrique. Avec plus de 150 millions de clients satisfaits, eSky donne accès à 550 compagnies aériennes et 1,3 million d'hôtels dans le monde entier. En 2023, le groupe a enregistré des bénéfices de plus de 19 millions d'euros, en hausse de 42 % par rapport à l'année précédente, près de trois fois le niveau de 2019.

« La synergie entre l'héritage de la marque Thomas Cook et notre technologie propulsera sa croissance et renforcera notre position en Europe de l'Ouest. Cette acquisition fait partie de notre stratégie de diversification, en passant de la vente de billets d'avion à la proposition de séjours tout compris sur nos marchés en Europe et en Amérique latine, tout en poursuivant notre expansion en Europe de l'Ouest », déclare Łukasz Habaj, PDG du groupe eSky.

« La finalisation de cette transaction apportera des fonds significatifs, propulsant notre marque et boostant notre croissance. En fusionnant notre technologie de packaging dynamique, notre savoir-faire en vacances avec l'inventaire de vols, et la puissance technique et marketing d'eSky, nous sommes persuadés de devenir un leader incontournable du voyage en Europe. », ajoute Alan French, PDG de Thomas Cook Tourism.

Depuis 2022, eSky investit massivement dans les séjours en ville et les forfaits vacances, transformant ainsi sa plateforme en un voyagiste en ligne. Avec plus de 800 employés, dont une équipe de développement de 190 personnes, eSky est également partiellement soutenu par le fonds de capital-investissement MCI.