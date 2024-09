Thomas Cook wird vom Traveltech-Riesen eSky Group übernommen

WARSCHAU, Polen, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Die polnische eSky Group erwirbt einen der bekanntesten Namen in der Reisebranche—Thomas Cook. Die mit der chinesischen Fosun Tourism Group unterzeichnete Übernahmevereinbarung wird Thomas Cook ein deutliches Wachstum bescheren und es eSky ermöglichen, seine Position in Westeuropa zu stärken.

Thomas Cook, die älteste Reisemarke, bestätigte die Übernahme durch die polnische eSky Group, Eigentümer einer führenden Reiseplattform in Mittel- und Osteuropa. Der Deal verschafft Thomas Cook Zugang zum erstklassigen Flugangebot von eSky und unterstützt das weitere Wachstum des Unternehmens. Dies wiederum wird eSky den Weg in einen der am weitesten entwickelten Märkte Westeuropas ebnen.

Die eSky Group hat sich zur dominierenden Reiseplattform in der CEE-Region entwickelt und ist im Laufe der Jahre weltweit expandiert. Die Marken eSky und eDestinos sind in über 50 Ländern in ganz Europa, Amerika und Afrika tätig. Sie hat über 150 Millionen Kunden dabei geholfen, die entlegensten Ecken der Welt zu erreichen und Zugang zu über 550 Fluggesellschaften weltweit und 1,3 Millionen Hotels zu erhalten. Der Gewinn der eSky Group im Jahr 2023 überstieg 19 Mio. EUR – ein Anstieg von 42 % gegenüber dem Vorjahr und fast das Dreifache von 2019.

"Die Synergie des Markenerbes von Thomas Cook mit unserer Technologie wird das Wachstum von Thomas Cook vorantreiben und es uns ermöglichen, die Position von eSky in Westeuropa zu stärken. Diese Akquisition ist Teil unserer Strategie, vom reinen Verkauf von Flügen zum Angebot von Pauschalreisen in unseren bestehenden Märkten in Europa und Lateinamerika zu diversifizieren und weiter nach Westeuropa zu expandieren," sagt Łukasz Habaj, CEO der eSky Group.

"Der Abschluss dieser Transaktion wird unserem Unternehmen erhebliche Mittel zur Verfügung stellen, während wir die Marke neu aufbauen und das Wachstum des Unternehmens beschleunigen. Durch die Kombination der Stärke unserer dynamischen Verpackungstechnologie und unseres Urlaubs-Know-hows mit dem Fluginventar, dem Performance-Marketing und der technischen Stärke von eSky sind wir zuversichtlich, dass wir ein beeindruckendes europäisches Reiseunternehmen schaffen werden," ergänzt Alan French, CEO von Thomas Cook Tourism.

Seit 2022 investiert eSky stark in Städtereise- und Urlaubspakete, die einen Eckpfeiler der Geschäftstransformation von einer Flugplattform zu einem virtuellen Reiseveranstalter darstellen. Die eSky Group beschäftigt über 800 Mitarbeiter – darunter ein internes Entwicklungsteam von über 190 Personen – und ist teilweise im Besitz des börsennotierten Private-Equity-Fonds MCI.