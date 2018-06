THOMAS SABO apresenta sua nova visão de uso de joias para as coleções outono-inverno 2018

LAUF AN DER PEGNITZ, Alemanha, 20 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- Graças à nova maneira de usar, as joias se tornam um acessório expressivo com uma declaração pessoal. Uma crença que irá moldar a linguagem da criação das novas Coleções Outono-Inverno 2018 da THOMAS SABO. Afinal, os amantes de joias hoje estão preocupados primariamente com a criação de estilos únicos, a partir das peças mais diversificadas de joias.

Different retro styles of the THOMAS SABO Autumn/Winter 2018 Collection: Vintage rings, decorated with fine diamonds and heritage jewellery items from the founding years of THOMAS SABO are experiencing a modern update. Medallions radiate a touch of nostalgia and offer space to conceal small photos or mementos. Image exclusively for editorial use until 30.06.2019. Self-confident in design, the new THOMAS SABO Chains of the 2018 Autumn/Winter Collection are perfect for expressive statements. Unconventionally combined chain links highlight the personality of the wearer. Image for editorial use only.

Com essa nova coleção, a THOMAS SABO oferece estilos modernos e possibilidades sem precedentes de misturar e combinar, lançando globalmente dentro de todas as categorias. Uma grande variedade de correntes de elos artesanais, anéis vintage e medalhões entram no mercado com novas combinações que substituem o conjunto clássico de joias. Criações inspiradas em astros, motivos da moda, tais como a lua e estrelas, completam as coleções e convidam você a sonhar. Seja no Generation Charm Club (Clube do Encanto da Geração), na série do místico Kingdom of Dreams (Reino dos Sonhos) ou no autoconfiante Rebel (Rebelde) na estética do coração, todas as transições são fluídas.

"Os consumidores podem expressar muitas facetas do atual espírito da época apenas com a combinação de joias. Todos são convidados a criar sua própria combinação de estilos, a partir de nossos códigos de cores, formas, estilos e inspirações culturais e memoráveis", diz a diretora de Criação Susanne Kölbli.

A nova combinação de tendências, tradição da marca e os mais altos padrões de design feito de prata esterlina 925 podem ser encontrados a partir de julho de 2018 nas lojas da THOMAS SABO, em http://www.thomassabo.com, e de parceiras selecionadas.

Sobre a THOMAS SABO

A THOMAS SABO é uma das empresas líderes mundiais de mercado em joias e relógios, criando, vendendo e distribuindo produtos de estilo de vida para mulheres e homens. A empresa, estabelecida em 1984 na Alemanha, opera cerca de 300 lojas em todos os cinco continentes, com aproximadamente 1.860 empregados. A THOMAS SABO também colabora globalmente com cerca de 2.800 parceiras comerciais, além de empresas aéreas de operadoras de cruzeiro.

FONTE THOMAS SABO GmbH & Co. KG

