Thousand Cities Strategic Algorithms atiende los problemas económicos posteriores a la pandemia en la reunión del RBWC del FMI/Banco Mundial presentando una revolucionaria solución macroeconómica basada en la información

WASHINGTON, 21 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El Comité para Reinventar Bretton Woods (RBWC) organizó recientemente la primera de las reuniones de otoño del FMI/Banco Mundial, bajo el título "The Economics of Pandemics: The Role of Data" ("La economía de la pandemia: la función de la información"). Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA) fue invitado como panelista y experto destacado en el campo de tecnologías de soberanía de monedas.