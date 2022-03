THREAD und Amazon Web Services modernisieren klinische Forschung mit cloudbasierter, KI-gestützter Technologie für dezentrale klinische Studien

THREAD arbeitet mit Experten von AWS Professional Services zusammen, um eine fortschrittliche Machine-Learning-Architektur und branchenführende KI-Modelle zu entwickeln und so die Prozesse für Kunden zu automatisieren. Die neuen Cloud-fähigen Plattformfunktionen von THREAD werden die klinische Forschung beschleunigen, indem sie Ineffizienzen bei der Echtzeit-Datenerfassung verringern, Datenabläufe, die heute manuell getätigt werden, automatisch ausführen, und vieles mehr.

„Unsere technologischen Innovationen revolutionieren den aktuellen Stand der klinischen Forschung, indem sie unseren Kunden helfen, moderne klinische Studienansätze zu entwerfen, zu betreiben und zu skalieren", erklärte John Reites, CEO von THREAD. „In Zusammenarbeit mit Amazon Web Services skalieren wir unsere DCT-Plattform weiter mit Automatisierung der nächsten Stufe, KI/ML-Angeboten und optimierten Funktionen, die darauf ausgerichtet sind, die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden, Forschungsstandorte und Teilnehmer zu erfüllen.

„Mit der Unterstützung der Technologieplattform von AWS kann THREAD zeitnahe relevante Daten liefern, die Forschern helfen, effizientere klinische Studien zu entwickeln und damit die Präzisionsmedizin voranzutreiben", so Dan Sheeran, Geschäftsführer für Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Amazon Web Services, Inc. „Die Breite und Tiefe der Machine-Learning- und Cloud-Funktionen von AWS wird dazu beitragen, die THREAD-Teams bei ihrer Arbeit an der Automatisierung von Prozessen, der Reduzierung von Ineffizienzen und der Überwachung und Unterstützung klinischer Studien zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, mit THREAD zusammenzuarbeiten und unsere umfassende Gebietssachkenntnis zur Verfügung zu stellen, um bei der Entwicklung einer Plattform zu helfen, die dazu beitragen kann, dass Patienten weltweit schneller innovative Medikamente zur Verfügung gestellt werden können."

Die neu in die DCT-Plattform von THREAD integrierte Automatisierung wird:

Die Möglichkeit beschleunigen, gemeinsam erstellte und konfigurierte Testversionen anzubieten und zu initiieren, indem die Startzeit für das Onboarding von Kunden um bis zu 30 % verkürzt wird.

Es den Kunden ermöglichen, Ineffizienzen um über 30 % zu beseitigen und bis zu 25 % Kosteneinsparungen bei der Vorabvervollständigung von Daten zu erzielen, wodurch die Datenerfassung erheblich reduziert und die Quelldatenüberprüfung (SDV) entfernt wird.

Einen umfassenderen Überblick über die Teilnehmerdaten in der gesamten Studie mit verbesserter Sicherheit, KI-Unterstützung und Betriebskontrollen bieten.

Es den Kunden ermöglichen, den Studienerfolg genauer zu überwachen und zu unterstützen, indem umfangreichere Daten in Echtzeit bereitgestellt werden, unter anderem auch Echtzeitnoten zur Studienleistung.

„Durch die Kombination der fortschrittlichen DCT-Plattform von THREAD mit der Sicherheit, Skalierbarkeit und Agilität der Cloud- und Machine-Learning-Kompetenz von AWS machen wir es unseren Kunden möglich, die Datenerfassung und -speicherung zu automatisieren und gleichzeitig vorausschauende Prognosen bereitzustellen, um Studien besser durchzuführen und die Zeit zu verkürzen es braucht, um Forschung zu betreiben", erklärte Scott Pearson, Produktleiter bei THREAD. „Das ist die Zukunft der modernen klinischen Forschung."

Informationen zu THREAD

THREAD® ist der branchenführende Technologieanbieter und Beratungsdienstleister für klinische dezentrale Studien. Er hilft Biopharma-Unternehmen und Auftragsforschungsinstituten bei der Dezentralisierung der klinischen Forschung und ermöglicht elektronische klinische Ergebnisbewertungen (eCOA) für Standorte, Teilnehmer, Pflegekräfte und häusliche Pflegekräfte. Mit seiner durchgängig einheitlichen Plattform macht THREAD Studien um 30 Prozent effizienter und fünfmal integrativer und vielfältiger. THREAD wird von den Gesundheitsinvestoren Water Street Healthcare Partners und JLL Partners unterstützt. Dank dem Decentralized Clinical Trial Product PEAK Matrix® Assessment 2021 der Everest Group, dem Customer Value Leadership Award 2021 von Frost & Sullivan sowie einer langen Liste von Auszeichnungen gilt das Unternehmen als führend. Weitere Informationen finden Sie auf THREADresearch.com .

