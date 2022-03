THREAD et Amazon Web Services modernisent la recherche clinique avec le lancement d'une technologie d'essais cliniques décentralisés basée sur le cloud et axée sur l'IA

THREAD travaille avec les experts d'AWS Professional Services pour concevoir une architecture avancée d'apprentissage automatique et des modèles d'IA de pointe afin d'automatiser les processus pour les clients. Les nouvelles fonctionnalités de la plateforme cloud de THREAD accéléreront la recherche clinique en réduisant les inefficacités dans la capture de données en temps réel, en remplissant automatiquement les flux de travail de données qui sont effectués manuellement aujourd'hui et plus encore.

« Nos innovations technologiques révolutionnent la recherche clinique d'aujourd'hui en aidant nos clients à concevoir, exploiter et mettre à l'échelle des approches modernes en matière d'essais cliniques », a déclaré John Reites, PDG de THREAD. « En collaboration avec Amazon Web Services, nous développons davantage notre plateforme DCT avec une automatisation de niveau supérieur, des offres d'IA/ML et des fonctionnalités optimisées axées sur l'évolution des besoins de nos clients, de nos sites de recherche et de nos participants. »

« Avec AWS qui alimente sa plateforme technologique, THREAD peut fournir des données opportunes et pertinentes qui aident les chercheurs à concevoir des essais cliniques plus efficaces, faisant ainsi progresser la médecine de précision », a déclaré Dan Sheeran, directeur général, soins de santé et sciences de la vie, Amazon Web Services, Inc. « L'étendue et la profondeur des capacités d'apprentissage automatique et de cloud d'AWS permettront de soutenir les équipes THREAD dans leurs efforts pour automatiser les processus, réduire les inefficacités et surveiller et soutenir les essais cliniques. Nous sommes fiers de travailler avec THREAD et de mettre à profit notre expertise approfondie dans le domaine pour aider à développer une plateforme capable de réduire le temps nécessaire pour apporter des médicaments innovants aux patients du monde entier. »

L'automatisation nouvellement intégrée à la plateforme DCT de THREAD sera en mesure de :

Accélérer la capacité à offrir et lancer des essais co-créés et configurés en réduisant jusqu'à 30 % le temps de démarrage pour intégrer les clients.

Permettre aux clients d'éliminer les inefficacités de plus de 30 % et de réaliser jusqu'à 25 % d'économies lors de la pré-compilation des données, ce qui permet de réduire considérablement la capture des données et de supprimer la vérification des données sources (SDV).

Fournir une vue plus complète des données des participants tout au long de l'étude avec une sécurité améliorée, une assistance basée sur l'IA et des contrôles opérationnels.

Permettre aux clients de surveiller et de soutenir la réussite de l'étude avec plus de précision en fournissant des données plus riches en temps réel, y compris des notes en temps réel sur les performances de l'étude.

« En combinant la plateforme DCT avancée de THREAD avec la sécurité, l'évolutivité et l'agilité de l'expertise technologique d'AWS en matière de cloud et d'apprentissage automatique, nous permettons à nos clients d'automatiser la capture et le stockage des données tout en fournissant des prévisions prédictives afin de mieux exécuter les études et de réduire le temps nécessaire à la réalisation des recherches », a déclaré Scott Pearson, directeur des produits, THREAD. « C'est l'avenir de la recherche clinique moderne. »

À propos de THREAD

THREAD® est le principal fournisseur de technologies et de services de conseil en matière d'essais cliniques décentralisés, aidant les sociétés biopharmaceutiques et les organismes de recherche clinique (CRO) à décentraliser la recherche clinique et à permettre l'évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) pour les sites, les participants, les soignants et les professionnels de santé à domicile. Grâce à sa plateforme unifiée de bout en bout, THREAD rend les études 30 % plus efficaces et cinq fois plus inclusives et diversifiées. Soutenu par les investisseurs en soins de santé Water Street Healthcare Partners et JLL Partners, THREAD est reconnu comme un leader par l'évaluation 2021 PEAK Matrix® des produits d'essais cliniques décentralisés d'Everest Group, le prix Customer Value Leadership Award 2021 de Frost & Sullivan, ainsi qu'une longue liste de distinctions. Consultez le site THREADresearch.com pour en savoir plus.

