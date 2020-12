Thunderbird School of Global Management homenajea a los graduados de diciembre de 2020

-Thunderbird School of Global Management en ASU homenajea a los graduados de diciembre de 2020 con realidad virtual con robots avatar, ponentes holográficos y premios entregados por un dron

La Clase de 2020 homenajeada en la ceremonia de inicio con robots de telepresencia en una versión RV del nuevo edificio de la escuela, discursos en holograma y el decano pilotando un dron

PHOENIX, 14 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Al ofrecer una experiencia innovadora e inclusiva adecuada para este año histórico, Thunderbird reconoció con seguridad los logros académicos de su clase de 2020 en una celebración de graduación mejorada con tecnología hoy para cerrar un semestre de otoño sin precedentes.

El evento online tuvo lugar dentro de una representación de realidad virtual inmersiva de la nueva sede global de Thunderbird, que se inaugura en agosto de 2021. La ceremonia se llevó a cabo en una versión digital del foro global, que será una pieza central de la instalación de última generación. El ponente de inicio apareció como una proyección holográfica dentro del edificio virtual, que refleja la verdadera sede en construcción ahora. Los graduados sobresalientes también tuvieron una entrega aérea especial de sus certificados de premio, cortesía del dron del Decano.

"La pandemia de coronavirus ha acelerado la adopción de nuevas tecnologías transformadoras como las que somos pioneros en Thunderbird que nos ayudan a mantenernos saludables mientras nos conectamos para que podamos aprender y celebrar juntos", dijo el director general y Decano, Dr. Sanjeev Khagram.

"En consonancia con nuestro compromiso con la innovación impactante e inclusiva cuando otros se retiran, estamos aprovechando estas poderosas herramientas no sólo para adaptarnos a las difíciles circunstancias de esta crisis histórica de salud, sino también para ser una vanguardia en los negocios, el liderazgo y la educación de gestión para la Cuarta Revolución Industrial en el futuro. Como la academia de liderazgo, gestión y negocios más global y digital del mundo, estamos orgullosos de homenajear a nuestros graduados de 2020 y sus familias de una manera que trasciende las limitaciones y destaca las habilidades y la experiencia preparadas para el futuro que obtuvieron en Thunderbird. A continuación, esperamos dar la bienvenida a nuestra clase de otoño de 2021 a la instalación educativa más vanguardista de cualquier lugar", dijo Khagram.

https://thunderbird.asu.edu/convocation

