ThunderSoft entre en partenariat avec HERE Technologies pour améliorer les solutions de navigation intelligente

PÉKIN, 16 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 14 novembre 2024, ThunderSoft (code d'action : 300496), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de technologies pour systèmes d'exploitation et appareils intelligents, et HERE Technologies, la principale plateforme de données et de technologies de localisation, ont annoncé un partenariat stratégique visant à renforcer la collaboration dans le domaine de la navigation intelligente et des cartes haute définition. Cette collaboration vise à soutenir le développement efficace des systèmes de navigation, contribuant ainsi à un écosystème de mobilité plus connecté et plus intelligent.

L'accord permettra aux deux entreprises de maximiser leurs forces techniques et leurs ressources en matière de plateformes pour une coopération globale et multiforme. Aqua Drive OS de ThunderSoft intégrera les données et services de localisation HERE, y compris HERE SDK, HD Map et les solutions de conduite autonome. Ces éléments alimentés par l'IA créent une base permettant aux développeurs du monde entier de créer des plateformes de systèmes intelligents. En outre, le partenariat fournira des solutions de navigation intelligente sur mesure pour les marchés internationaux, répondant aux diverses exigences des constructeurs automobiles et des consommateurs.

Les deux entreprises vont également collaborer pour développer des solutions de cartographie 3D haute définition immersives et interactives en combinant les données cartographiques de HERE avec le moteur Kanzi Map de ThunderSoft, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de conduite et de navigation intelligentes.

Deon Newman, vice-président senior et directeur général de HERE Technologies, a déclaré : « Ce partenariat stratégique avec ThunderSoft représente une étape transformatrice dans la réalisation du potentiel de l'IA et des véhicules définis par logiciel. En associant notre technologie de localisation, la meilleure de sa catégorie, aux capacités avancées de ThunderSoft en matière de systèmes, nous offrirons ensemble une meilleure compréhension et une plus grande intelligence de chaque trajet, ce qui permettra à nos clients de créer des expériences plus riches et plus personnalisées pour leurs clients dans le monde entier ».

Hengshang Chang, président exécutif et président du SmartVehicle Business Group de ThunderSoft, souligne l'importance stratégique de cette collaboration : « Notre collaboration avec HERE revêt une importance considérable. En intégrant les données cartographiques et les capacités de la plateforme de localisation de HERE à la technologie pionnière de ThunderSoft en matière de systèmes d'exploitation pour véhicules, nous visons à développer des systèmes de navigation intelligents plus compétitifs et orientés vers le monde entier pour l'industrie automobile, ce qui permettra aux constructeurs automobiles d'accélérer leur croissance ».

À propos de HERE Technologies

HERE est un pionnier des technologies de cartographie et de localisation depuis près de 40 ans. Aujourd'hui, la plateforme de localisation de HERE est reconnue comme la plus complète de l'industrie, alimentant des produits, des services et des cartes personnalisées basés sur la localisation pour les organisations et les entreprises à travers le monde. Découvrez comment HERE fait avancer le monde sur here.com.

À propos de ThunderSoft

ThunderSoft, fournisseur reconnu de produits et de technologies de systèmes d'exploitation intelligents, n'a cessé d'accumuler et d'innover dans le domaine des systèmes d'exploitation, son activité s'étendant progressivement du téléphone intelligent au véhicule intelligent, à l'AIOT et aux industries intelligentes. Site web : https://en.thundersoft.com