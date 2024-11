ThunderSoft geht Partnerschaft mit HERE Technologies ein, um intelligente Navigationslösungen zu verbessern

BEIJING, 17. November 2024 /PRNewswire/ -- Am 14. November 2024 gaben ThunderSoft (Stock Code: 300496), ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Technologien für Betriebssysteme und intelligente Geräte, und HERE Technologies, die führende Plattform für Standortdaten und -technologien, eine strategische Partnerschaft bekannt, um die Zusammenarbeit bei intelligenter Navigation und hochauflösenden Karten zu verstärken. Die Zusammenarbeit soll die effiziente Entwicklung von Navigationssystemen unterstützen und so zu einem stärker vernetzten und intelligenten Mobilitätssystem beitragen.

Die Vereinbarung sieht vor, dass beide Unternehmen ihre technischen Stärken und Plattformressourcen für eine umfassende und vielseitige Zusammenarbeit nutzen. Das Aqua Drive OS von ThunderSoft wird HERE-Standortdaten und -Dienste integrieren, darunter HERE SDK, HD Map und Lösungen für autonomes Fahren. Diese KI-gestützten Elemente bilden die Grundlage für Entwickler weltweit, um intelligente Systemplattformen zu entwickeln. Darüber hinaus wird die Partnerschaft maßgeschneiderte intelligente Navigationslösungen für internationale Märkte liefern, die den unterschiedlichen Anforderungen von Automobilherstellern und Verbrauchern gerecht werden.

Die Unternehmen werden auch zusammenarbeiten, um immersive und interaktive 3D-High-Definition-Mapping-Lösungen zu entwickeln, indem sie die Kartendaten von HERE mit der Kanzi Map Engine von ThunderSoft kombinieren und damit einen neuen Maßstab für intelligentes Fahren und Navigation setzen.

Deon Newman, leitender Vizepräsident und Geschäftsführer von HERE Technologies, sagte: „Diese strategische Partnerschaft mit ThunderSoft ist ein entscheidender Schritt, um das Potenzial von KI und softwaredefinierten Fahrzeugen zu erschließen. Indem wir unsere erstklassige Ortungstechnologie mit den fortschrittlichen Systemfähigkeiten von ThunderSoft vereinen, werden wir gemeinsam mehr Erkenntnisse und Daten für jede Reise liefern. So können unsere Kunden reichhaltigere, personalisierte Erfahrungen für ihre Kunden weltweit schaffen."

Hengshang Chang, geschäftsführender Präsident und Präsident der SmartVehicle Business Group von ThunderSoft, betonte die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit: „Unsere Zusammenarbeit mit HERE ist von immenser Bedeutung. Durch die Integration der Kartendaten und der Standortplattform von HERE mit der bahnbrechenden Fahrzeug-OS-Technologie von ThunderSoft wollen wir wettbewerbsfähigere, global ausgerichtete intelligente Navigationssysteme für die Automobilindustrie entwickeln und den Automobilherstellern ein beschleunigtes Wachstum ermöglichen."

Informationen zu HERE Technologies

HERE ist seit fast 40 Jahren ein Pionier der Kartierungs- und Ortungstechnologie. Heute gilt die Standortplattform von HERE als die umfassendste in der Branche, die standortbezogene Produkte, Dienste und kundenspezifische Karten für Organisationen und Unternehmen auf der ganzen Welt bereitstellt. Auf here.com erfahren Sie, wie HERE die Welt voranbringt.

Informationen zu ThunderSoft

ThunderSoft, ein bekannter Anbieter von intelligenten Betriebssystemprodukten und -technologien, hat sich im Bereich der Betriebssysteme kontinuierlich weiterentwickelt und sein Geschäft schrittweise von Smartphones auf intelligente Fahrzeuge, AIOT und intelligente Industrien ausgeweitet. Website: https://en.thundersoft.com