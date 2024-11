Thunes et Papara établissent un partenariat bilatéral pour permettre les transferts transfrontaliers depuis et vers la Turquie

Les plus de 21 millions d'utilisateurs de Papara peuvent envoyer et recevoir de l'argent vers et depuis les cinq continents, ce qui renforce encore ses capacités de transfert transfrontalier.

ISTANBUL et SINGAPOUR, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Thunes, l'autoroute intelligente qui permet de déplacer de l'argent dans le monde entier, a accueilli aujourd'hui Papara, la principale société fintech de Turquie, en tant que nouveau membre de son Direct Global Network dans le but de faciliter les paiements transfrontaliers à destination et en provenance de Turquie. Grâce à cette collaboration, les utilisateurs de Papara en Turquie peuvent envoyer de l'argent sur 3 milliards de comptes de portefeuilles mobiles, 4 milliards de comptes bancaires et 15 milliards de cartes dans plus de 80 devises et dans plus de 130 pays. Ils peuvent également effectuer des virements internationaux rapides, simples et abordables directement sur les comptes Papara. C'est la première fois qu'un tel service est disponible en Turquie.

Thunes and Papara establish a bilateral partnership

Avec plus de 21 millions d'utilisateurs, Papara offre des services numériques complets facilitant diverses transactions financières nationales et internationales. Cette alliance permet aux membres du vaste réseau Direct Global Network de Thunes d'envoyer de l'argent directement sur les comptes Papara en temps réel, offrant ainsi un moyen plus rapide et plus pratique de transférer de l'argent vers la Turquie. Grâce au système de trésorerie interne SmartX de Thunes et à sa plateforme de conformité Fortress, les membres du réseau bénéficient d'une rapidité, d'un contrôle, d'une visibilité, d'une protection et d'une rentabilité inégalés lorsqu'ils effectuent des paiements en temps réel, à l'échelle mondiale.

Simon Nelson, Chief Revenue Officer chez Thunes, a déclaré : « C'est un honneur d'accueillir Papara au sein de notre réseau exclusif Direct Global Network. Les utilisateurs de Papara en République de Turquie peuvent envoyer de l'argent vers l'Afrique, l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ce qui conforte Papara dans sa volonté d'offrir à ses utilisateurs des services de transfert d'argent internationaux attrayants. »

Aik Boon Tan, Chief Network Officer chez Thunes, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à Papara pour étendre la portée de notre réseau à la Turquie. En permettant les transferts directs vers les comptes Papara, nous éliminons les barrières traditionnelles et offrons un service plus efficace pour les paiements transfrontaliers vers la Turquie aux membres de notre Direct Global Network.

Emre Kenci, PDG de Papara, a commenté : « Notre partenariat avec Thunes améliore considérablement les capacités de paiement transfrontalier de Papara, offrant à nos utilisateurs une plateforme fiable et sécurisée pour les transferts internationaux. Désormais, des millions d'utilisateurs de Papara peuvent recevoir de l'argent du monde entier directement sur leur compte, ce qui constitue une avancée majeure alors qu'ils continuent d'envoyer de l'argent en utilisant notre service mondial de transfert d'argent en pleine expansion. Cette alliance enrichit nos offres et réaffirme notre engagement à fournir des solutions financières innovantes à nos utilisateurs. »

À propos de Thunes :

Thunes est le réseau intelligent qui permet de faire circuler l'argent dans le monde entier. Le réseau exclusif Direct Global de Thunes permet aux membres d'effectuer des paiements en temps réel dans plus de 130 pays et plus de 80 devises. Le réseau de Thunes se connecte directement à plus de sept milliards de portefeuilles mobiles et de comptes bancaires dans le monde, ainsi qu'à 15 milliards de cartes via plus de 320 méthodes de paiement différentes, telles que GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay et bien d'autres encore. Le réseau Direct Global de Thunes se différencie par sa portée mondiale, son système de trésorerie interne SmartX et sa plateforme de conformité Fortress, garantissant aux membres du réseau une rapidité, un contrôle, une visibilité, une protection et une rentabilité inégalés lorsqu'ils effectuent des paiements en temps réel, à l'échelle mondiale. Parmi les membres du réseau Direct Global de Thunes figurent des géants de l'économie à la tâche comme Uber et Deliveroo, des super-applications comme Grab et WeChat, des MTO, des fintechs, des PSP et des banques. Basé à Singapour, Thunes possède des bureaux dans 15 villes, dont Abidjan, Barcelone, Pékin, Dubaï, Hong Kong, Johannesburg, Londres, Manille, Nairobi, Paris, Riyad, San Francisco, Sao Paulo et Shanghai. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : https://www.thunes.com/

À propos de Papara :

Papara est une fintech de premier plan basée en Turquie. Fondée en 2015, Papara s'engage à fournir des services financiers rapides, simples, abordables et agréables pour tous. Papara propose une gamme inégalée de produits et de services offrant des transferts instantanés et gratuits aux utilisateurs ainsi qu'un guichet unique pour le paiement des factures, les transferts d'argent internationaux, l'achat d'assurances, l'investissement dans les métaux précieux et le suivi des habitudes de consommation. En outre, Papara propose des cartes Papara valables dans le monde entier et en ligne. Les utilisateurs de Papara qui utilisent les cartes Papara gagnent des récompenses en espèces instantanées grâce au programme Cashback pour les achats effectués dans des marques et catégories spécifiques. Papara compte 21 millions d'utilisateurs particuliers et 7 000 utilisateurs professionnels, comme Uber et TikTok. Papara emploie plus de 1 000 personnes. Papara figure dans le dernier classement Global Fintech100 de KPMG et LinkedIn Top Startup Turkey 2022. Papara a reçu le prix de la « meilleure startup Fintech » décerné par VISA et a été sélectionnée parmi les « meilleures startups » lors des 2022 Finovate Awards organisés par Finovate. Papara figure dans la liste des meilleures FinTechs mondiales de 2024 de CNBC et Statista pour la deuxième année consécutive. Papara développe ses produits, ses services et sa couverture géographique pour devenir la principale fintech challenger de la région. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.papara.com/en

