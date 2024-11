Thunes und Papara gründen eine bilaterale Partnerschaft, um grenzüberschreitende Überweisungen von und nach der Türkei zu ermöglichen

Die über 21 Millionen Nutzer von Papara können Geld auf fünf Kontinenten senden und empfangen, was die grenzüberschreitenden Transfermöglichkeiten weiter verbessert .

ISTANBUL und SINGAPUR, 11. November 2024 /PRNewswire/ – Thunes, der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr, begrüßte heute Papara, Türkeis führendes Fintech-Unternehmen, als neues Mitglied seines Direct Global Network und als Verbündeten zur Erleichterung grenzüberschreitender Zahlungen von und nach der Türkei. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es den Nutzern von Papara in der Türkei, Geld auf 3 Milliarden Konten in mobilen Geldbörsen, 4 Milliarden Bankkonten und 15 Milliarden Karten in über 80 Währungen in mehr als 130 Länder zu senden. Die Zusammenarbeit ermöglicht auch schnelle, einfache und erschwingliche internationale Geldüberweisungen direkt auf Papara-Konten, was in der Türkei ein Novum darstellt.

Mit über 21 Millionen Nutzern bietet Papara umfassende digitale Dienstleistungen, die verschiedene inländische und internationale Finanztransaktionen erleichtern. Die Allianz ermöglicht es den Mitgliedern des umfangreichen Direct Global Network von Thunes, Geld direkt und in Echtzeit auf Papara-Konten zu überweisen, was einen schnelleren und bequemeren Weg für Geldtransfers in die Türkei darstellt. Mit dem hauseigenen SmartX-Treasury-System und der Fortress-Compliance-Plattform profitieren die Mitglieder des Netzwerks von konkurrenzloser Geschwindigkeit, Kontrolle, Transparenz, Schutz und Kosteneffizienz bei der Abwicklung von Echtzeit-Zahlungen auf der ganzen Welt.

Simon Nelson, Chief Revenue Officer bei Thunes, sagte: „Es ist uns eine Ehre, Papara in unserem firmeneigenen Direct Global Network willkommen zu heißen. Papara-Nutzer in der Türkischen Republik können Geld nach Afrika, Asien, Europa, in den Nahen Osten sowie nach Nord- und Südamerika senden und Papara dabei unterstützen, seinen Nutzern überzeugende internationale Geldtransferdienste anzubieten."

Aik Boon Tan, Chief Network Officer bei Thunes, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Papara, um die Reichweite unseres Netzwerks auf die Türkei auszuweiten. Indem wir direkte Überweisungen auf Papara-Konten ermöglichen, beseitigen wir traditionelle Barrieren und bieten den Mitgliedern unseres Direct Global Network einen effizienteren Service für grenzüberschreitende Zahlungen in die Türkei."

Emre Kenci, CEO von Papara, kommentierte: „Unsere Partnerschaft mit Thunes erweitert Paparas grenzüberschreitende Zahlungsmöglichkeiten erheblich und bietet unseren Nutzern eine vertrauenswürdige und sichere Plattform für internationale Überweisungen. Jetzt können Millionen von Papara-Nutzern Geld aus der ganzen Welt direkt auf ihre Konten erhalten – ein großer Schritt nach vorn, da sie weiterhin Geld über unseren expandierenden globalen Geldtransfer-Service senden. Diese Allianz bereichert unser Angebot und bekräftigt unser Engagement, innovative Finanzlösungen für unsere Nutzer bereitzustellen."

Informationen zu Thunes:

Thunes ist der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr. Das firmeneigene Direct Global Network von Thunes ermöglicht es Mitgliedern, Zahlungen in Echtzeit in über 130 Ländern und mehr als 80 Währungen vorzunehmen. Das Netzwerk von Thunes stellt eine direkte Verbindung mit über 7 Milliarden mobilen Geldbörsen und Bankkonten weltweit her, sowie mit 15 Milliarden Karten über mehr als 320 verschiedene Zahlungsmethoden, wie GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay und viele mehr. Das Direct Global Network von Thunes zeichnet sich durch seine weltweite Reichweite, das hauseigene SmartX Treasury System und die Fortress Compliance Platform aus. Damit wird sichergestellt, dass die Mitglieder des Netzwerks bei der Abwicklung von Zahlungen in Echtzeit weltweit eine konkurrenzlose Geschwindigkeit, Kontrolle, Transparenz, Sicherheit und Kosteneffizienz erhalten. Zu den Mitgliedern des Direct Global Network von Thunes gehören Giganten der Gig Economy wie Uber und Deliveroo, Super-Apps wie Grab und WeChat, MTOs, Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister und Banken. Thunes hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über Niederlassungen an 15 Standorten, darunter Abidjan, Barcelona, Beijing, Dubai, Hongkong, Johannesburg, London, Manila, Nairobi, Paris, Riad, San Francisco, Sao Paulo und Shanghai. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.thunes.com/

Informationen zu Papara:

Papara ist ein führendes Finanztechnologieunternehmen mit Sitz in der Türkei. Papara wurde 2015 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, schnelle, einfache, erschwingliche und angenehme Finanzdienstleistungen für alle anzubieten. Papara bietet ein konkurrenzloses Angebot an Produkten und Dienstleistungen, die den Nutzern sofortige und kostenlose Überweisungen ermöglichen. Außerdem bietet das Unternehmen eine zentrale Anlaufstelle für das Bezahlen von Rechnungen, internationale Geldüberweisungen, den Abschluss von Versicherungen, Investitionen in Edelmetalle und die Verfolgung des Ausgabeverhaltens. Darüber hinaus bietet Papara Papara Cards an, die weltweit und online gültig sind. Papara-Nutzer, die Papara-Karten verwenden, erhalten mit dem Cashback-Programm sofortige Bargeldprämien für Einkäufe bei bestimmten Marken und Kategorien. Papara hat 21 Millionen Nutzer im Einzelhandel und 7.000 Nutzer in Unternehmen wie Uber und TikTok. Papara hat mehr als 1.000 Mitarbeiter. Papara ist in den letzten KPMG Global Fintech100 und LinkedIn Top Startup Turkey 2022 aufgeführt. Papara wurde von VISA als „Best Fintech Startup" ausgezeichnet und bei den von Finovate organisierten Finovate Awards 2022 zu den „Best Startups" gewählt. Papara ist das zweite Jahr in Folge in CNBC & Statistas World's Top FinTechs of 2024 gelistet. Papara erweitert seine Produkte, Dienstleistungen und geografische Reichweite, um zum führenden Fintech-Herausforderer in der Region zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.papara.com/en

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2552948/Thunes_Papara.jpg