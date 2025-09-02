Thunes et Ripple étendent leur partenariat mondial pour transformer les paiements transfrontaliers

SAN FRANCISCO et SINGAPOUR, 2 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Thunes, le réseau intelligent pour envoyer de l'argent partout dans le monde, et Ripple, le principal fournisseur d'infrastructure d'actifs numériques pour les institutions financières, ont annoncé un partenariat élargi visant à transformer les paiements transfrontaliers à l'échelle mondiale. S'appuyant sur leur collaboration fructueuse établie en 2020, le partenariat améliorera l'expérience de paiement des clients, rationalisera davantage les mouvements d'argent à l'échelle mondiale et élargira la portée des paiements sur les marchés clés.

Alors que la demande de services financiers numériques augmente, Thunes a intégré les technologies de la blockchain et des actifs numériques pour améliorer son Direct Global Network. En s'appuyant sur le Network propriétaire de Thunes et sur les solutions de paiement basées sur la blockchain de Ripple, les deux entreprises favorisent des paiements transfrontaliers plus efficaces et plus accessibles pour les institutions financières et les entreprises du monde entier. Les entreprises clientes de Ripple peuvent retirer des fonds plus facilement dans de nouvelles devises et de nouveaux pays, ce qui améliore encore leurs capacités de paiement à l'échelle mondiale.

Thunes garantit des paiements fiables en temps réel dans les monnaies locales grâce à son Direct Global Network et joue un rôle clé en facilitant la livraison du "dernier kilomètre" dans les régions où l'infrastructure bancaire est limitée. Ce partenariat renforcera la portée et l'efficacité de son Network, fournissant aux entreprises et aux utilisateurs finaux des services financiers rapides, sûrs et accessibles. Thunes utilise également Ripple Payments pour améliorer son système SmartX Treasury.

Ripple Payments permet des paiements transfrontaliers rapides, transparents et fiables et fournit des passerelles d'entrée et de sortie pour les banques, les sociétés de crypto-monnaies et les fintechs du monde entier. À ce jour, sa couverture est quasi mondiale avec plus de 90 marchés de paiement représentant plus de 90 % de la couverture des marchés des changes quotidiens, traitant un volume de plus de 70 milliards de dollars.

Chloe Mayenobe, présidente et directrice de l'exploitation de Thunes, a déclaré : « Les membres du secteur financier traditionnel et de l'écosystème des actifs numériques se connectent à Thunes. Nous sommes dans une position privilégiée pour jeter un pont entre ces deux mondes et mener l'avenir des actifs numériques, et notre alliance avec Ripple souligne cela. En prenant en charge le règlement en temps réel et les intégrations locales approfondies, nous permettons aux sociétés d'actifs numériques de fournir des paiements transfrontaliers transparents, conformes et accessibles à grande échelle. »

« Nous sommes déterminés à remodeler l'avenir des paiements mondiaux grâce à la technologie blockchain », a déclaré Fiona Murray, directrice générale pour l'Asie-Pacifique chez Ripple. « Notre partenariat avec Thunes accélère notre mission commune qui consiste à améliorer l'efficacité, la rapidité et la sécurité des paiements internationaux. En combinant le vaste Direct Global Network de confiance de Thunes avec l'infrastructure d'actifs numériques de Ripple, nous améliorons la rapidité, l'accessibilité et la conformité des paiements dans toutes les régions. Ce partenariat non seulement facilite des transactions transparentes et à faible coût, mais soutient également la demande croissante de solutions financières innovantes, alimentées par la blockchain, à l'échelle mondiale. »

À propos de Thunes :

Thunes est le réseau intelligent qui permet de faire circuler l'argent dans le monde entier. Le réseau exclusif Direct Global Network de Thunes permet aux membres d'effectuer des paiements en temps réel dans plus de 130 pays et plus de 80 devises. Le réseau de Thunes se connecte directement à plus de sept milliards de portefeuilles mobiles et de comptes bancaires dans le monde, ainsi qu'à quinze milliards de cartes via plus de 320 méthodes de paiement différentes, dont GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay et bien d'autres encore. Le Direct Global Network de Thunes se différencie par sa portée mondiale, son système SmartX Treasury et sa plateforme Fortress Compliance, garantissant aux membres du réseau une rapidité, un contrôle, une visibilité, une protection et une rentabilité inégalés lorsqu'ils effectuent des paiements en temps réel, partout dans le monde. Parmi les membres du Direct Global Network de Thunes figurent des géants de l'économie à la tâche comme Uber et Deliveroo, des super-applications comme Grab et WeChat, des entreprises de production à la demande, des fintechs, des prestataires de services de paiement et des banques. Thunes, dont le siège est à Singapour, possède des bureaux dans 14 villes, dont Atlanta, Barcelone, Dubaï, Hong Kong, Johannesburg, Londres, Manille, Nairobi, Paris, Pékin, Riyad, San Francisco et Shanghai. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.thunes.com/

À propos de Ripple :

Ripple est le premier fournisseur d'infrastructure d'actifs numériques pour les institutions financières. Il propose des logiciels simples, conformes et fiables qui permettent de gagner en efficacité, de réduire les frictions et d'améliorer l'innovation dans le secteur financier mondial. Les solutions de Ripple s'appuient sur le XRP Ledger et son actif numérique natif, XRP, qui a été conçu pour permettre des transactions rapides, peu coûteuses et hautement évolutives dans les cas d'utilisation des développeurs et des financiers. Les solutions de paiement, de conservation et de stablecoin de Ripple, qui ont fait leurs preuves auprès des régulateurs et des décideurs politiques du monde entier, sont des pionnières de l'économie des actifs numériques qui renforcent la crédibilité et la confiance dans la blockchain d'entreprise. Avec nos clients, nos partenaires et la communauté des développeurs, nous transformons la façon dont le monde tokenise, stocke, échange et déplace la valeur.

