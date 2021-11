Thunes Obtient Une Licence d'Établissement De Paiement En France Et Prévoit d'Étendre Ses Capacités De Collections Dans l'UE

La licence d'établissement de paiement place Thunes parmi les principaux acteurs du paiement en Europe

La licence en Europe complète également les licences existantes de Thunes au Royaume-Uni et à Singapour

SINGAPORE y PARIS, 17 novembre 2021

Thunes , l'une des principales plateformes de paiement mondiales, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une licence d'établissement de paiement pour exercer des services d'acquisition de commerçants en France, et étendre ses capacités à travers l'Union européenne. La société sera en mesure de proposer une gamme complète de services de paiement, y compris l'encaissement global provenant de méthodes de paiement alternatives telles que les wallets et les paiement en plusieurs fois, aux commerçants et partenaires en France et dans le reste du monde.

Approuvée et délivrée le 12 octobre 2021 par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), l'organe régulateur de la Banque de France (BDF), la nouvelle licence élève l'entreprise au rang de centrale de paiement. La licence couvre la plupart des types de transactions de paiement commerciales, y compris l'acceptation, le traitement et le règlement des paiements pour les clients de Thunes.

Thunes est déjà agréé par les régulateurs des principaux centres d'affaires mondiaux tels que la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et la Monetary Authority de Singapour. Thunes porte sa croissance à un niveau supérieur avec l'expansion significative de son activité, permettant à l'entreprise de travailler directement avec les commerçants du monde entier, en leur offrant la possibilité d'accepter et d'effectuer des paiements par cartes et modes de paiement alternatifs en Europe. Les clients existants de Thunes bénéficieront également d'un processus de recouvrement simplifié, ainsi que de capacités de paiement améliorées.

« L'activité de Thunes Collections est née en dehors de l'Europe, il est donc particulièrement excitant pour nous de pouvoir offrir une gamme complète de services de paiement dans cette région. Et au fur et à mesure que nous étendons nos services de paiement à l'échelle mondiale, nous continuerons d'étendre nos licences, offrant à de plus en plus de commerçants, marketplaces et fournisseurs de services de paiement, la possibilité d'intégrer une plate-forme complète de services de paiement, leur donnant la flexibilité d'accepter notre portefeuille de plus de 285 méthodes de paiement locales et alternatives », a déclaré Christophe Bourbier, CEO de Thunes Collections.

