Thunes se une a la comunidad de unicornios del Foro Económico Mundial para acelerar la interoperabilidad financiera global

Thunes regresa a Davos para profundizar la colaboración e impulsar la inclusión en los diversos sistemas financieros del mundo.

SINGAPUR, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Thunes, la Superautopista Inteligente para el flujo de dinero a nivel mundial, se ha unido a la Comunidad Unicornio del Foro Económico Mundial (FEM), una red selecta de empresas tecnológicas de alto crecimiento que definen el futuro de las industrias globales. La colaboración entre Thunes y el FEM se centra en acelerar el acceso y la conectividad financiera para miles de millones de usuarios finales en todo el mundo como parte del Centro de Sistemas Monetarios y Financieros.

Esta es la segunda vez que Thunes participa en las iniciativas del Foro Económico Mundial sobre el sistema financiero y monetario, aportando perspectivas a los debates globales sobre pagos digitales, innovación en infraestructura y crecimiento económico inclusivo. Su incorporación a la Comunidad Unicornio profundiza esta colaboración con el FEM, lo que permite a Thunes colaborar con líderes mundiales y otros innovadores para contribuir a la construcción de un ecosistema financiero global más interoperable y promover el acceso financiero equitativo.

En el centro de este esfuerzo se encuentra la Red Global Directa de Thunes, que permite la interoperabilidad entre bancos tradicionales, billeteras móviles y plataformas de activos digitales con pagos en tiempo real en 130 países y en 80 divisas. Al conectar estos mundos financieros, antes separados, Thunes permite a personas y empresas de todo el mundo transferir dinero de forma instantánea y asequible, impulsando la inclusión financiera tanto para las comunidades locales como para las globales, y más allá.

Peter De Caluwe, cofundador y consejero delegado de Thunes, afirmó: "Nos honra haber sido invitados a unirnos a la Comunidad Unicornio del Foro Económico Mundial. Colaborar con el FEM por segunda vez reconoce el importante impacto que nuestra Red Global Directa está teniendo en la forma en que el dinero se mueve a nivel mundial. Al conectar los sistemas financieros tradicionales, digitales y emergentes, estamos derribando barreras y permitiendo que más personas, empresas y economías participen plenamente en la economía global. Esperamos colaborar aún más estrechamente con el Foro y sus demás socios para construir la próxima generación de infraestructura financiera global".

Verena Kuhn, directora de Comunidades de Innovadores del Foro Económico Mundial, añadió: "Nos complace dar la bienvenida a Thunes a la Comunidad Unicornio del Foro Económico Mundial. El trabajo de Thunes para mejorar la interoperabilidad entre los sistemas financieros refleja el tipo de innovación necesaria para impulsar economías globales más inclusivas y resilientes. Su experiencia en la creación de infraestructuras modernas de pagos transfronterizos aportará información valiosa a medida que trabajamos juntos para impulsar el acceso financiero y fortalecer las bases de la economía digital".

Thunes mantiene su compromiso con su misión de permitir que los próximos mil millones de usuarios finales de los mercados emergentes participen en la economía global. Su incorporación a la Comunidad Unicornio del FEM amplía esta misión y refuerza el papel de la compañía a la vanguardia de la innovación en interoperabilidad de pagos globales.

Contacto:

WE Comunicaciones, [email protected]

Anna Birdsall-Strong, directora de Marca y Relaciones Públicas, [email protected]

Acerca del Foro Económico Mundial

El Foro Económico Mundial, comprometido con la mejora del mundo, es la Organización Internacional para la Cooperación Público-Privada. El Foro reúne a los principales líderes políticos, empresariales y de otras esferas de la sociedad para definir las agendas globales, regionales e industriales. (www.weforum.org).

Acerca de Thunes:

Thunes es la autopista inteligente para mover dinero por todo el mundo. La Red Global Directa, propiedad de Thunes, permite a sus miembros realizar pagos en tiempo real en más de 130 países y en más de 80 divisas. La Red de Thunes se conecta directamente a más de 7.000 millones de monederos móviles, monederos de stablecoins y cuentas bancarias en todo el mundo, así como a 15.000 millones de tarjetas mediante más de 320 métodos de pago diferentes. Con sede en Singapur, Thunes cuenta con oficinas en 14 ubicaciones, entre ellas Atlanta, Barcelona, Pekín, Dubái, Hong Kong, Johannesburgo, Londres, Manila, Nairobi, París, Riad, San Francisco y Shanghái. Para más información, visite: https://www.thunes.com/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2831061/5654655/Thunes_Logo.jpg