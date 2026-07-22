Thunes wurde von CNBC und Statista zu einem der weltweit führenden FinTech-Unternehmen des Jahres 2026 gekürt

Zum zweiten Mal in Folge wurde Thunes, ein führender Anbieter grenzüberschreitender Zahlungen, in die renommierte Liste aufgenommen

SINGAPUR,/PRNewswire/ -- Thunes, der „Smart Superhighway" für weltweite Geldtransfers, wurde zum zweiten Mal in Folge von CNBC und Statista als eines der weltweit führenden FinTech-Unternehmen („World's Top FinTech Companies") ausgezeichnet. Diese erneute Auszeichnung bestätigt die Rolle von Thunes als weltweit führendes Unternehmen bei der Interoperabilität im Zahlungsverkehr sowie beim internationalen Geldverkehr.

Die jährliche Liste von CNBC und Statista, in der Thunes in der Kategorie „Zahlungsverkehr" aufgeführt ist, hebt die Finanztechnologieunternehmen hervor, die weltweit den größten wirtschaftlichen Einfluss ausüben sowie die bedeutendsten Innovationen vorantreiben.

Thunes fungiert als zentrale Brücke zwischen fragmentierten Finanzökosystemen. Das Direct Global Network schafft Interoperabilität, indem es Banken, Mobile Wallets, lokale Echtzeit-Zahlungssysteme sowie digitale Vermögenswerte miteinander vernetzt und so weltweite Werttransfers ermöglicht.

Thunes stellt diese Anbindung über zwei unterschiedliche Kanäle bereit. Über eine direkte API-Integration gewährt Thunes seinen Mitgliedern, zu denen seit Kurzem auch Absa Bank, EcoBank, Mashreq, Mastercard, MTN Tanzania, Ripple, Sterling Bank und WeChat Pay HK zählen, sofortigen Zugang zu einer regelkonformen, schnellen Zahlungsinfrastruktur. Thunes strategische Partnerschaft mit Swift ermöglicht mehr als 11 500 Finanzinstituten ohne zusätzliche Integration sofortige, reibungslose Auszahlungen direkt auf Bankkonten sowie in Mobile Wallets und Stablecoin-Wallets abzuwickeln.

Die Auszeichnung von CNBC und Statista spiegelt das Wachstum der Infrastruktur von Thunes wider. Die Reichweite des Direct Global Network umfasst heute 140 Länder, 90 Fiatwährungen sowie 12 Milliarden Bankkonten, Mobile Wallets und Stablecoin-Wallets. Zusätzlich erstreckt sich die Reichweite des Netzwerks auf 15 Milliarden Karten sowie mehr als 220 alternative Zahlungsmethoden.

Chloé Mayenobe, stellvertretende Geschäftsführerin von Thunes, ergänzte: „Dass wir zum zweiten Mal in Folge in die Liste der führenden FinTech-Unternehmen von CNBC und Statista aufgenommen wurden, ist eine weitere Bestätigung unserer Strategie. Wir konzentrieren uns darauf, die Probleme einer fragmentierten Zahlungslandschaft zu lösen, damit Unternehmen und ihre Kunden gleichermaßen Zugang zur Weltwirtschaft erhalten. Echte Innovation im Zahlungsverkehr erfordert vollständige Interoperabilität. Durch die Verknüpfung der Fiat-Zahlungsinfrastruktur mit Mobile Wallets und digitalen Vermögenswerten – sowohl direkt für unsere Mitglieder als auch über unsere leistungsfähige Anbindung an Swift – lassen wir universelle Geldtransfers in Echtzeit im Alltag Realität werden."

Mathieu Limousi, Marketingleiter bei Thunes, erklärte: „CNBC und Statista zählen zu den angesehensten Institutionen unserer Branche, weshalb es eine große Ehre ist, zum zweiten Jahr in Folge auf dieser renommierten Liste vertreten zu sein. Diese Anerkennung ist ein eindrucksvoller Beweis für das große Vertrauen des Marktes in die strategische Vision von Thunes und unsere sich rasch ausweitende globale Präsenz. Dies zeigt, dass unsere Bemühungen um den Aufbau eines stärker vernetzten Finanzökosystems bei unseren Partnern und in der gesamten Branche großen Anklang finden."

Die Liste „World's Top Fintechs 2026" von CNBC und Statista finden Sie hier: https://www.cnbc.com/worlds-top-fintech-companies-2026.

Informationen zu Thunes:

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.thunes.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2831061/Thunes_Logo.jpg