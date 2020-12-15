TI Fluid Systems оснастит семейство автомобилей Hyundai BEV системами подачи охлаждающей жидкости

ОБЕРН-ХИЛЛС (шт. Мичиган), 15 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания TI Fluid Systems (LSE: TIFS), являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков технологий автомобильных гидравлических систем, сегодня объявила о поставке трубопроводных контуров циркуляции охлаждающей жидкости для большого семейства автомобилей Hyundai, Kia и Genesis, начиная с NE EV — нового аккумуляторного кроссовера с компактными габаритами на базе футуристической концепции "45".

Начиная с января системы подачи охлаждающей жидкости будут поставляться компанией TI Fluid Systems на восьми различных платформах Hyundai для аккумуляторных электромобилей, все из которых производятся в Южной Корее. В новых трубопроводных системах применяется наш инновационный подход для легковесных и оптимизированных полимерных линий, изготавливаемых из практически 100% нейлонового материала, а также литые, формованные и монтируемые быстроразъемные соединители различных диаметров для управления тепловыми режимами аккумулятора и электродвигателя.

«Мы гордимся своим вкладом в эту захватывающую эволюцию аккумуляторных электромобилей за счет наших экспертных знаний и опыта в области применения нейлона в системах гидравлического и термического управления, — сообщил президент и генеральный директор компании TI Fluid Systems Билл Козыра (Bill Kozyra). — Мы поддерживаем превосходные партнерские отношения с Hyundai на протяжении многих лет и настроены на поддержку этих уникальных глобальных платформ аккумуляторных электромобилей (BEV) по мере их распространения на различных региональных рынках».

К 2025 году Hyundai планирует расширить свою линейку BEV до 25 автомобилей, первый из которых будет выпущен в январе 2021 года. Компания TI Fluid Systems будет поставлять комплекты тормозных магистралей для новых моделей BEV, а также топливные баки в сборе и топливопроводы для некоторых уже имеющихся гибридных моделей электромобилей Hyundai.

Компания TI Fluid Systems является давним поставщиком Hyundai, поставляя тормозные и топливные системы, топливные баки и системы доставки, системы силовых агрегатов и системы терморегулирования для более чем 50 различных линеек автомобилей Hyundai по всему миру.

Информация о компании TI Liquid Systems

TI Fluid Systems — один из ведущих мировых производителей средств хранения, транспортировки и подачи технических жидкостей, специализирующийся главным образом на рынке легковых автомобилей. Компания TI Fluid Systems, обладающая почти 100-летним опытом работы в области автомобильных гидравлических систем, имеет 108 производственных объектов в 28 странах, которые обслуживают всех крупнейших OEM-производителей мира.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.tifluidsystems.com.

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http://www.tifluidsystems.com/



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