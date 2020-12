TI Fluid Systems va fournir à la famille de véhicules VEB Hyundai des systèmes de transport de liquide de refroidissement thermique

AUBURN HILLS, Michigan, 15 décembre 2020 /PRNewswire/ -- TI Fluid Systems (LSE: TIFS), un des principaux fournisseurs mondiaux de technologie des systèmes de fluides automobiles, a annoncé aujourd'hui qu'il fournira des boucles de transport de liquide de refroidissement thermique pour une grande famille de véhicules des marques Hyundai, Kia et Genesis, à commencer par le NE EV, un nouveau crossover électrique compact à batterie basé sur le véhicule concept « 45 » futuriste.

À partir de janvier, les systèmes de transport de liquide de refroidissement seront fournis par TI Fluid Systems sur huit plates-formes différentes de véhicules électriques à batterie Hyundai, tous produits en Corée du Sud. Les nouveaux produits de transport de fluides appliquent notre approche innovante pour des lignes de polymères légers et optimisés, produits à partir d'un matériau presque 100 % nylon, ainsi que des connecteurs rapides qui sont moulés, formés et assemblés en différentes tailles de diamètre pour la gestion thermique de la batterie et de l'entraînement moteur.

« Nous sommes fiers de contribuer à cette évolution passionnante des véhicules électriques à batterie, grâce à notre expertise dans le domaine du nylon et autres, et à notre expérience dans le domaine des systèmes de gestion des fluides et de la chaleur », a commenté Bill Kozyra, président et directeur général de TI Fluid Systems. « Nous avons bénéficié d'un formidable partenariat avec Hyundai pendant de nombreuses années et nous sommes impatients de soutenir ces plates-formes mondiales uniques de VEB à mesure qu'elles se développent sur les différents marchés régionaux. »

Hyundai prévoit d'étendre sa gamme de VEB à 25 véhicules d'ici 2025, dont le premier sera lancé en janvier 2021. TI Fluid Systems fournira les faisceaux de conduites de frein pour les nouveaux modèles de VEB ainsi que les ensembles de réservoirs de carburant et les conduites de carburant pour plusieurs modèles actuels de VE hybrides Hyundai.

TI Fluid Systems est un fournisseur de longue date de Hyundai, fournissant des systèmes de freinage et de carburant, des systèmes de réservoir et de distribution de carburant, des systèmes de groupe motopropulseur et des systèmes de gestion thermique à plus de 50 gammes différentes de véhicules Hyundai dans le monde.

À propos de TI Fluid Systems

TI Fluid Systems est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de stockage, de transport et de distribution de fluides, principalement pour le marché de l'automobile légère. Avec près de 100 ans d'expérience dans le domaine des systèmes de fluides automobiles, TI Fluid Systems dispose d'installations de fabrication dans 108 sites répartis dans 28 pays, au service de tous les grands équipementiers mondiaux.

