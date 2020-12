Spoločnosť TI Fluid Systems poskytne systémy pre vedenie chladiacej kvapaliny pre batériové elektrické vozidlá (BEV) spoločnosti Hyundai

AUBURN HILLS, Mich., Dec. 16, 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť TI Fluid Systems (LSE: TIFS), popredný svetový dodávateľ technológií kvapalinových systémov pre automobilový priemysel, dnes oznámila, že bude dodávať slučky pre rozvod chladiacej kvapaliny do veľkej rodiny vozidiel značky Hyundai, Kia a Genesis, pričom začne s NE EV, kompaktným elektrický crossoverom na batérie založenom na futuristickom koncepte s označením "45".

Od januára budú spoločnosťou TI Fluid Systems dodávané rozvodné systémy chladiacej kvapaliny naprieč ôsmimi rôznymi platformami batériových elektrických vozidiel Hyundai vyrábaných v Južnej Kórei. Pri výrobe nových produktov je aplikovaný náš inovatívny postup, vďaka ktorému je možná produkcia odľahčených a optimalizovaných polymérových častí z takmer 100% nylonového materiálu spolu s rýchlospojkami pre riadenie teploty batérie a motora, ktoré sú lisované, formované a zostavované v rôznych veľkostiach priemerov.

"Sme hrdí na to, že môžeme prispieť svojimi odbornými znalosťami z oblasti nylonových materiálov a skúsenosťami z oblasti rozvodných systémov prevádzkových tekutín a vykurovacích systémov k tomuto vzrušujúcemu vývoju batériových elektrických vozidiel," vyhlásil Bill Kozyra, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti TI Fluid Systems. "Blízke partnerstvo so spoločnosťou Hyundai nám už mnoho rokov robí radosť a tešíme sa na to, až budeme môcť podporovať tieto jedinečné globálne BEV platformy, zatiaľ čo bude prebiehať ich expanzia naprieč rôznymi regionálnymi trhmi."

Spoločnosť Hyundai plánuje do roku 2025 rozšíriť svoj rad batériových elektrických vozidiel na 25 modelov, pričom prvý z nich bude uvedený na trh v januári 2021. TI Fluid Systems poskytne pre nové BEV súpravy brzdové potrubia, rovnako ako niekoľko palivových sústav a palivových potrubí pre niektoré zo súčasných hybridných elektrických vozidiel Hyundai.

TI Fluid Systems je dlhoročným dodávateľom spoločnosti Hyundai a poskytuje brzdové a palivové systémy, palivové nádrže a rozvodné systémy, systémy hnacieho ústrojenstva a systémy riadenia teploty pre viac ako 50 výrobných liniek vozidiel Hyundai po celom svete.

O spoločnosti TI Fluid Systems

Spoločnosť TI Fluid Systems je popredným globálnym výrobcom a dodávateľom automobilových systémov pre rozvod paliva, palivových nádrží a rozvodných systémov pre prevádzkové kvapaliny, ktoré sú určené najmä pre segment osobných vozidiel. Firma TI Fluid Systems má takmer 100 rokov skúseností v automobilovom priemysle a celkom 108 výrobných závodov v 28 krajinách sveta, ktoré svoje produkty dodávajú všetkým popredným globálnym automobilkám.

