TI Fluid Systems poskytne systémy pro vedení chladicí kapaliny pro bateriová elektrická vozidla (BEV) skupiny Hyundai

AUBURN HILLS, Michigan, 16. prosince 2020 /PRNewswire/ -- Společnost TI Fluid Systems (LSE: TIFS), přední světový dodavatel technologií kapalinových systémů pro automobilový průmysl, dnes oznámila, že bude dodávat smyčky pro rozvod chladicí kapaliny do velké rodiny vozidel značek Hyundai, Kia a Genesis, počínaje NE EV, kompaktním elektrický crossoverem na baterie založeném na futuristickém konceptu s označením „45".

Od ledna budou společností TI Fluid Systems dodávány rozvodné systémy chladicí kapaliny napříč osmi různými platformami bateriových elektrických vozidel Hyundai vyráběných v Jižní Koreji. Při výrobě nových produktů je aplikován náš inovativní postup, díky kterému je možná produkce odlehčených a optimalizovaných polymerových částí z téměř 100% nylonového materiálu spolu s rychlospojkami pro řízení teploty baterie a motoru, které jsou lisovány, formovány a sestavovány v různých velikostech průměrů.

„Jsme hrdí na to, že můžeme přispět svými odbornými znalostmi z oblasti nylonových materiálů a zkušenostmi z oblasti rozvodných systémů provozních tekutin a topných systémů k tomuto vzrušujícímu vývoji bateriových elektrických vozidel," prohlásil Bill Kozyra, prezident a generální ředitel společnosti TI Fluid Systems. „Blízké partnerství se společností Hyundai nám již mnoho let dělá radost a těšíme se na to, až budeme moci podporovat tyto jedinečné globální BEV platformy, zatímco bude probíhat jejich expanze napříč různými regionálními trhy."

Společnost Hyundai plánuje do roku 2025 rozšířit svoji řadu bateriových elektrických vozidel na 25 modelů, přičemž první z nich bude uveden na trh v lednu 2021. TI Fluid Systems poskytne pro nové BEV soupravy brzdových potrubí, stejně jako několik palivových soustav a palivových potrubí pro některé ze současných hybridních elektrických vozů Hyundai.

TI Fluid Systems je dlouholetým dodavatelem společnosti Hyundai a poskytuje brzdové a palivové systémy, palivové nádrže a rozvodné systémy, systémy hnacích ústrojí a systémy řízení teploty pro více než 50 výrobních linek vozidel Hyundai po celém světě.

O společnosti TI Fluid Systems

Společnost TI Fluid Systems je předním globálním výrobcem a dodavatelem automobilových systémů pro rozvod paliva, palivových nádrží a rozvodných systémů pro provozní kapaliny, které jsou určené zejména pro segment osobních vozidel. Firma TI Fluid Systems má téměř 100 let zkušeností v automobilovém průmyslu a celkem 108 výrobních závodů ve 28 zemích světa, které své produkty dodávají všem předním globálním automobilkám.

