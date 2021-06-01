TI Fluid Systems представляет новые интегрированные тепловые коллекторы для электромобилей

Компания TI Fluid Systems представляет новые модели интегрированных тепловых коллекторов для электромобилей

ОБЕРН-ХИЛЛЗ (шт. Мичиган), 1 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания TI Fluid Systems (LSE: TIFS), ведущий международный поставщик технологий для автомобильных жидкостных систем, представила инновационный подход к управлению температурой охлаждающей жидкости в электромобилях. Разработкой компании стала сборка интегрированного теплового коллектора в цельном пластиковом корпусе. Легкая и прочная конструкция встраивается в систему охлаждения и заменяет несколько узлов тепловых контуров для нагрева и охлаждения жидкости в электромобилях следующего поколения.

В современных электромобилях обычно используются системы, состоящие из резиновых, алюминиевых или многослойных пластиковых трубок, компактно расположенных под капотом или на шасси. Компания TI Fluid Systems усовершенствовала свою технологию выдувного формования топливных баков с разделением на топливные баки и системы подачи жидкости, чтобы получить единый интегрированный тепловой коллектор. Коллектор в цельном литом корпусе из пластика, созданном с помощью технологии выдувного формования, обладает улучшенными характеристиками для повышения эффективности жидкостного обмена. Меньшее количество деталей для вспомогательной и окончательной сборки автомобиля, меньший вес и более низкие затраты превращают эту разработку в инвестиционный инструмент.

В дополнение к преимуществам конструкции «теплоносителя» у сборки есть хороший потенциал для дальнейшей интеграции с целью «хранения жидкости» (бак для охлаждающей жидкости), «контроля температуры жидкости» (теплообменники / датчики) и «подачи жидкости» (насосы) в рамках очень компактного модульного решения. Как и современные модули подачи топлива, новые интегрированные тепловые коллекторы с модульной конструкцией адаптируются в зависимости от модели автомобиля или сферы применения OEM. Возможно проектирование для различных типов систем с несколькими тепловыми контурами.

«В последние годы наши инновации привлекают внимание OEM-производителей — ведь мы переходим от производства компонентов к инновационному сотрудничеству при создании подсистем для электромобилей, — заявил Ханс Дилтьенс (Hans Dieltjens), главный операционный директор. — Компания TI Fluid Systems поставляет дифференцированные решения с собственными ноу-хау для решения новых задач по тепловому обмену в электромобилях. Мы успешно трансформируем свои компетенции, способности и активы, чтобы создать семейство инновационных продуктов для электромобилей с различными уровнями интеграции».

Компания TI Fluid Systems выпустит первую версию сборки интегрированного теплового коллектора для электромобилей 2023 модельного года от ведущего европейского OEM-производителя.

Информация о компании TI Fluid Systems

Компания TI Fluid Systems — ведущий международный производитель автомобильных жидкостных систем преимущественно для рынка малотоннажных автомобилей. Основанная почти сто лет назад, сегодня компания располагает 107 производственными площадками в 28 странах, обслуживая всех основных мировых производителей оборудования.

Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: www.tifluidsystems.com.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/811902/TI_Automotive_Logo.jpg

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http://www.tifluidsystems.com



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