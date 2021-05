TI Fluid Systems przedstawia nowe zintegrowane zespoły kolektorów cieplnych dla pojazdów elektrycznych

AUBURN HILLS, stan Michigan, 28 maja 2021 r. /PRNewswire/ -- TI Fluid Systems (LSE:TIFS), największy światowy dostawca technologii systemów płynów samochodowych, zaprezentował innowacyjne rozwiązanie w zakresie zarządzania płynem chłodzącym w pojazdach zelektryfikowanych. Nowa technologia polega na zintegrowanym zespole rozdzielacza termicznego (ITMa), stanowiącego jednoczęściowy, lekki, formowany rozdmuchowo rozdzielacz z tworzywa sztucznego, który optymalizuje złożony projekt linii i zastępuje szereg zespołów pętli termicznych do ogrzewania i chłodzenia w pojazdach elektrycznych nowej generacji.

Obecnie w pojazdach elektrycznych stosuje się wiele skomplikowanych przewodów z gumy, aluminium lub wielowarstwowego tworzywa sztucznego, które są ściśle ze sobą połączone pod maską silnika lub podwoziem. Firma TI Fluid Systems, w ramach działu zbiorników paliwa i systemów dostarczania paliwa (FTDS), opracowała technologię formowania rozdmuchowego zbiorników paliwa, umożliwiającą produkcję jednoczęściowego, zintegrowanego rozdzielacza termicznego (ITMa). Ten jednoczęściowy kolektor z formowanego rozdmuchowo tworzywa sztucznego to niezwykle atrakcyjne rozwiązanie dla producentów oryginalnego wyposażenia pojazdów elektrycznych: zwiększona wydajność przepływu, niższa liczba części do montażu podrzędnego i końcowego pojazdu, niższa waga oraz zmniejszone koszty narzędzi inwestycyjnych.

Oprócz modułu przenoszenia płynu chłodzącego ITMa, dział FTDS firmy TI Fluid Systems zademonstrował dalsze możliwości integracji w zakresie magazynowania płynu (zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego), kontroli temperatury płynu (wymienniki ciepła/czujniki) oraz dostarczania płynu (pompy), tworząc tym samym niezwykle kompaktowe rozwiązanie systemowe. Podobnie jak współczesny moduł dostarczania paliwa, te zintegrowane podzespoły termiczne są dostosowane do każdego pojazdu lub rodzaju zastosowania przez producentów oryginalnego wyposażenia i mogą być opracowane dla różnych typów systemów z wieloma pętlami termicznymi.

„Nasze nowatorskie rozwiązania wprowadzane na przestrzeni ostatnich kilku lat przyciągnęły uwagę producentów oryginalnego wyposażenia, bowiem przechodzimy od zamówień na komponenty w postaci rysunkowej dokumentacji technicznej do innowacyjnej współpracy w zakresie podsystemów dla pojazdów elektrycznych – stwierdził Hans Dieltjens, dyrektor operacyjny Spółki. - TI Fluid Systems jest wyspecjalizowanym dostawcą, który może wykorzystać nasze know-how w zakresie płynów do podejmowania nowych wyzwań z zakresu termiki pojazdów elektrycznych. Z powodzeniem demonstrujemy zdolność do ukierunkowania naszych kompetencji w zakresie płynów, możliwości i aktywów w celu zapewnienia rodziny nowych przełomowych produktów do zastosowań w pojazdach elektrycznych o różnych poziomach integracji".

Firma TI Fluid Systems uzyskała pierwszą światową aplikację ITMa przeznaczoną dla platformy do obsługi pojazdów elektrycznych w roku modelowym 2023, wdrożoną u wiodącego europejskiego producenta oryginalnego wyposażenia.

TI Fluid Systems to czołowy międzynarodowy producent systemów przechowywania, przenoszenia i dostarczania płynów, głównie dla sektora pojazdów nieciężarowych rynku motoryzacyjnego. Dzięki prawie 100-letniemu doświadczeniu w zakresie systemów płynów samochodowych TI Fluid Systems posiada zakłady produkcyjne w 107 miejscach w 28 krajach, obsługując wszystkich głównych światowych producentów oryginalnego wyposażenia.

