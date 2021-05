TI Fluid Systems présente de nouveaux ensembles de collecteurs thermiques intégrés pour les véhicules électriques

AUBURN HILLS, Michigan, 28 mai 2021 /PRNewswire/ -- TI Fluid Systems (LSE:TIFS), un fournisseur mondial de premier plan en matière de technologie des systèmes de fluides automobiles, a présenté une approche innovante pour la gestion des fluides de refroidissement sur les véhicules électrifiés. La nouvelle technologie est un assemblage de collecteur thermique intégré (ITMa) qui fournit un collecteur en plastique moulé par soufflage, léger et d'une seule pièce, afin d'optimiser la conception de lignes complexes et de remplacer les assemblages de multiples faisceaux de lignes de boucles thermiques pour le chauffage et le refroidissement sur la prochaine génération de véhicules électriques.

Les VE actuels utilisent généralement plusieurs conduites complexes en caoutchouc, en aluminium ou en plastique multicouche qui sont regroupées sous le capot ou dans le châssis. TI Fluid Systems a développé la capacité de faire évoluer sa technologie de moulage par soufflage des réservoirs de carburant de la division Fuel Tank and Delivery Systems (FTDS) pour produire une approche de type « collecteur » thermique intégré (ITMa) d'une seule pièce. Ce collecteur en plastique moulé par soufflage d'une seule pièce présente une valeur VE OEM significative : amélioration des performances d'écoulement pour des gains d'efficacité, réduction du nombre de pièces pour l'assemblage de véhicules secondaires et finaux, avec un poids plus faible et des coûts d'outillage réduits.

Outre le concept de « transport de fluide » du liquide de refroidissement de l'ITMa, la division FTDS de TI Fluid Systems a démontré un potentiel d'intégration supplémentaire pour le « stockage de fluide » (réservoir d'expansion du liquide de refroidissement), la « régulation de la température du fluide » (échangeurs de chaleur/capteurs) et la « distribution de fluide » (pompes), pour une solution modulaire très compacte. Tout comme un module d'alimentation en carburant aujourd'hui, ces assemblages modulaires thermiques intégrés sont très personnalisés pour chaque véhicule ou application OEM et peuvent être conçus pour divers types de systèmes à boucles thermiques multiples.

« Nos innovations de ces dernières années ont attiré l'attention de nos équipementiers, car nous passons des composants « conçus pour l'impression » à une « collaboration innovante » pour les sous-systèmes des véhicules électriques », a déclaré Hans Dieltjens, directeur de l'exploitation. « TI Fluid Systems est un fournisseur différencié qui permet de tirer parti de notre savoir-faire en matière de fluides pour relever les nouveaux défis thermiques des véhicules électriques. Nous démontrons avec succès notre capacité à faire pivoter nos compétences, capacités et actifs fluides pour fournir une famille de nouveaux produits VE révolutionnaires avec différents niveaux d'intégration. »

TI Fluid Systems a reçu sa première version de l'application ITMa pour la plate-forme VE mondiale pour l'introduction du modèle de l'année 2023 avec un OEM européen leader à fort volume.

À propos de TI Fluid Systems

TI Fluid Systems est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de stockage, de transport et de distribution de fluides, principalement pour le marché des véhicules légers. Avec près de 100 ans d'expérience dans le domaine des systèmes de fluides automobiles, TI Fluid Systems dispose d'installations de fabrication dans 107 sites répartis dans 28 pays, au service de tous les grands équipementiers mondiaux.

