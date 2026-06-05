Tia Lupita Foods estrena salsa barbacoa mexicana y salsa picante cremosa sin lácteos

News provided byTia Lupita Foods
Jun 05, 2026, 09:00 ET
La antigua marca "Shark Tank" reinventa condimentos con sabores mexicanos
TIBURON, California, 5 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tia Lupita Foods, conocida por sus productos alimenticios mexicanos auténticos y mejores para usted, está condimentando el pasillo de condimentos con dos nuevas salsas versátiles: la salsa barbacoa mexicana y la salsa picante cremosa sin lácteos. Diseñadas para elevar la cocina diaria, estas nuevas incorporaciones llevan los atrevidos sabores de México a más mesas en todo el país.
"Tia Lupita tiene sus raíces en celebrar los sabores mexicanos de una manera que se siente auténtica y accesible", dice Héctor Saldívar, fundador y director ejecutivo de Tia Lupita Foods. "Con estas nuevas salsas, queríamos hacerlas accesibles para diferentes alimentos y cocinas, al tiempo que honramos nuestra tradición".
Redefiniendo la salsa barbacoa, la salsa barbacoa mexicana ofrece un sabor dulce y ahumado en capas con chiles y especias mexicanas reales. Ya sea cepillado sobre pollo a la parrilla, mezclado con verduras asadas, glaseado sobre costillas o rociado sobre tacos de cerdo tirados, aporta un sabor atrevido tanto a las barbacoas del patio trasero como a las cenas entre semana. Disponible en Chipotle Tinga, inspirada en la atrevida y brillante Tinga Mexicana, y Smoky Pineapple, inspirada en el picante y dulce Tepache Mexicano, es certificada sin OGM y sin gluten, vegana, baja en sodio y libre de aglutinantes y conservantes.
La salsa picante cremosa sin lácteos, inspirada en las salsas picantes cremosas dignas de antojo que se encuentran en las taquerías mexicanas, ofrece una textura suave y un calor medio equilibrado. Elaborado con aceite de aguacate, chiles mexicanos y especias, agrega riqueza sin lácteos y combina bien con una amplia variedad de alimentos, como tacos, pollo frito, hamburguesas, wraps, cuencos de arroz, mariscos y más. Disponible en lima Piquín y cacahuete Chile, no está certificado como transgénico y sin gluten, y es bajo en sodio.
Las nuevas salsas ya están disponibles para comprar por $ 14.99 para un paquete de dos en TiaLupitaFoods.com y Amazon.
Para más información, visite TiaLupitaFoods.com.
Acerca de Tia Lupita®
Nombrada en honor a la madre de nuestro fundador Héctor, Tia Lupita crea comida mexicana mejor para ti inspirada en auténticas recetas familiares y los sabores de México. Nuestra marca comenzó como una preciada salsa picante perfeccionada dentro de una cálida cocina familiar y ahora muestra una innovadora línea de productos de salsas audaces, chips de tortilla sin granos y salsa macha con ingredientes conscientes como el cactus nopales. Celebramos a nuestro homónimo, honrando los sabores de nuestra cultura y a las mujeres que los crearon, al tiempo que reinventamos la próxima generación de la cocina mexicana.
Descubre más sobre Tia Lupita y dónde comprar en www.TiaLupitaFoods.com, o síguenos en las redes sociales @TiaLupitaFoods en Facebook, Instagram, X y TikTok.
Acerca de Vilore Foods®
Desde 1982, Vilore Foods ha sido un socio de confianza en el mercado mundial de alimentos, especializado en la importación, distribución y desarrollo de marcas de productos de consumo culturalmente conectados. Con sede en San Antonio, Texas, Vilore representa una cartera dinámica que incluye marcas hispanas queridas como La Costeña®, Jumex® y Totis®, y sirve como socio de distribución estratégico para nombres globales.
Con más de cuatro décadas de experiencia, Vilore Foods ofrece una sólida red de distribución nacional, sólidas asociaciones minoristas y una presencia digital en expansión, redefiniendo lo que significa llevar las marcas de herencia hispana al consumidor moderno y multicultural de hoy en día a escala. Desde navegar por cadenas de suministro complejas hasta proporcionar almacenamiento seguro y entrega confiable, Vilore se compromete a ayudar a los socios a agilizar las operaciones, ampliar su alcance y hacer crecer su negocio.
Para más información sobre Vilore Foods, visite www.vilore.com.
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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994537/Tia_Lupita_Foods_New_Launches_Mexican_BBQ_Sauce_and_Creamy_Hot_Sauce.jpg
FUENTE Tia Lupita Foods
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