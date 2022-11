Tianlong apresenta solução inovadora de laboratório de PCR inteligente na Medica 2022

XI'AN, CHINA, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- No período de 14 a 17 de novembro, a solução de laboratório de PCR inteligente recém-lançada da Tianlong será apresentada na Medica 2022, em Dusseldorf, na Alemanha. A inovadora solução de laboratório de PCR inteligente da Tianlong pode maximizar os recursos, aproveitando melhor as pessoas, o espaço e os equipamentos e capacitando o laboratório de PCR com alta produtividade e alta eficiência.

Como podemos capacitar o laboratório de PCR?

Equipe Tianlong na Medica (PRNewsfoto/Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd) Visão geral da solução de laboratório de PCR inteligente da Tianlong (PRNewsfoto/Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd)

Diferentemente dos laboratórios tradicionais de PCR com base em registros manuais e em papel, o sistema de laboratório inteligente Tianlong pode acompanhar todas as amostras e monitorar o status dos experimentos em tempo real, realizando assim uma rápida rastreabilidade dos resultados de testes anormais. Os profissionais têm uma visão sem precedentes de tudo o que está acontecendo no laboratório.

O registro sem papel remove fluxos de trabalho manuais e propensos a erros. O instrumento totalmente automático pode melhorar a eficiência do laboratório e padronizar o processo. Com o inovador sistema de laboratório inteligente e os dispositivos automáticos interconectados, a eficiência dos testes de ácido nucleico no laboratório pode ser bastante aprimorada e a integridade dos dados pode ser garantida.

O aumento da conectividade e da automação permite que os laboratórios trabalhem de forma mais eficiente, levando a dados de maior qualidade com menos mão de obra humana e menos erro humano. No laboratório de PCR inteligente, o trabalho humano pode reduzir em 75% e a capacidade de teste pode aumentar 160% em um turno de oito horas em comparação com um laboratório de PCR tradicional. A solução laboratório inteligente da Tianlong é perfeita para grandes quantidades de testes devido à sua alta eficiência.

Até o momento, a solução de laboratório inteligente Tianlong foi aplicada em muitos hospitais, como o Beijing Children's Hospital, o Beijing Tsinghua Changgeng Hospital, na China continental, bem como em algum laboratório de saúde pública em Hong Kong, o que capacitou muito esses laboratórios com máxima eficiência.

Sobre a Tianlong

A Tianlong é uma empresa inovadora de alta tecnologia especializada em produtos para diagnóstico molecular na China. Desde sua fundação em 1997, a Tianlong se dedica a oferecer soluções integradas de laboratório de PCR para profissionais em todo o mundo. Temos uma ampla gama de produtos que abrangem desde dispositivos até reagentes, incluindo extratores de ácido nucleico, sistemas de PCR em tempo real, sistemas de diagnóstico molecular tudo-em-um, sistemas de processamento de amostras, sistemas de manuseio de líquidos e 300 tipos de reagentes compatíveis. Com as marcas NMPA, CE e FDA, nossos produtos foram exportados para mais de 100 países e regiões em todo o mundo e ajudaram muito na prevenção e controle de epidemias como COVID-19, SARS, influenza aviária, Ebola, Zika e febre suína africana.

FONTE Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd

