Tianlong muestra la innovadora solución de laboratorio de PCR inteligente en Medica 2022

XI'AN, CHINA, 15 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Del 14 al 17 de noviembre, la nueva solución de laboratorio de PCR inteligente de Tianlong se presentará en Medica 2022 en Dusseldorf, Alemania. La innovadora solución de laboratorio de PCR inteligente de Tianlong puede maximizar los recursos haciendo el mejor uso de las personas, el espacio y el equipo, y potenciar el laboratorio de PCR con alta productividad y alta eficiencia.

¿Cómo podemos potenciar el laboratorio de PCR?

Tianlong team in Medica Overview of Tianlong smart PCR lab solution

A diferencia de los laboratorios tradicionales de PCR que se basan en el registro manual y en papel, el sistema de laboratorio inteligente de Tianlong puede realizar un seguimiento de todas las muestras, y controlar el estado del experimento en tiempo real, realizando así una rápida trazabilidad de los resultados de las pruebas anormales. Los profesionales tienen una visión sin precedentes de todo lo que ocurre en el laboratorio.

El registro sin papel elimina los flujos de trabajo manuales y propensos a errores. El instrumento totalmente automático puede mejorar la eficiencia del laboratorio y estandarizar el proceso. Con el innovador sistema de laboratorio inteligente y los dispositivos automáticos interconectados, la eficiencia de las pruebas de ácidos nucleicos en el laboratorio puede mejorar considerablemente y se puede garantizar la integridad de los datos.

El aumento de la conectividad y la automatización permiten a los laboratorios trabajar de forma más eficiente, lo que permite obtener datos de mayor calidad con menos mano de obra y menos errores humanos. En el laboratorio de PCR inteligente, el trabajo humano puede disminuir en un 75% y la capacidad de análisis puede aumentar en un 160% en un turno de 8 horas en comparación con un laboratorio de PCR tradicional. La solución de laboratorio inteligente de Tianlong es perfecta para las pruebas masivas debido a su alta eficiencia.

Hasta ahora, la solución de laboratorio inteligente de Tianlong se ha aplicado en muchos hospitales, como el Hospital Infantil de Pekín y el Hospital Tsinghua Changgeng de Pekín, en China continental, así como en algunos laboratorios de salud pública de Hong Kong, lo que ha dotado a estos laboratorios de la máxima eficiencia.

Acerca de Tianlong

Tianlong es una empresa innovadora de alta tecnología especializada en productos de diagnóstico molecular en China. Desde su fundación en 1997, Tianlong se ha dedicado a proporcionar soluciones integradas de laboratorio de PCR para profesionales de todo el mundo. Contamos con una amplia gama de productos que abarcan desde dispositivos hasta reactivos, incluyendo extractores de ácidos nucleicos, sistemas de PCR en tiempo real, sistemas de diagnóstico molecular todo en uno, sistemas de procesamiento de muestras, sistemas de manejo de líquidos y 300 tipos de reactivos compatibles. Con las marcas NMPA, CE y FDA, nuestros productos se han exportado a más de 100 países y regiones de todo el mundo y han ayudado en gran medida a la prevención y el control de epidemias como el COVID-19, el SARS, la gripe aviar, el Ébola, el Zika y la peste porcina africana.

