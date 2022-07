Tianlong lança campanha para cuidar de crianças com AME

A Tianlong sempre assume responsabilidade social e se empenha para fazer com que mais pessoas saibam sobre a doença e para ajudar na detecção precoce. Queremos tornar o mundo das crianças com AME cheio de amor com ações. Durante a campanha, convidamos muitas famílias em Xi'an, na China, a se unir a nós para acompanhar as crianças com AME por um dia. Também convidamos um professor para dar uma palestra sobre o tratamento da AME e ajudar a tirar as dúvidas dos pais.

Como fabricante líder de produtos de diagnóstico molecular na China, a Tianlong tem reagentes de PCR para detecção de 200 tipos de doenças, incluindo a detecção da AME. Com base no método de curva de fusão de PCR, o kit de detecção do gene do neurônio motor de sobrevivência humana 1 (SMN1) da Tianlong é adequado para o diagnóstico auxiliar de pacientes com SMN1 e rastreamento de portadores do gene SMN1. Além dos reagentes de PCR, a Tianlong oferece uma solução laboratorial integrada de PCR a partir do extrator de ácido nucleico e sistemas de PCR para reagentes compatíveis. Ajudamos mais de 80 países no desenvolvimento de sistemas de saúde na fase da COVID-19. Nossos extratores de ácido nucleico e equipamentos de PCR têm sido armas eficazes na guerra contra a COVID-19.

Toda criança é um presente para os pais. Elas precisam receber todo o amor. A detecção precoce pode ajudar no diagnóstico e tratamento precoces. Esperamos que mais pessoas saibam sobre essa doença rara e que mais crianças com AME e suas famílias possam ser vistas. Daremos vida à tecnologia e forneceremos mais soluções para cuidar melhor das pessoas em todo o mundo.

FONTE Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd

