Tianlong lanzó una campaña para cuidar a los niños con AME

Tianlong siempre prioriza la responsabilidad social y se esfuerza por hacer que más personas conozcan la enfermedad y ayuden con su detección temprana. Queremos llenar de amor el mundo de los niños con AME por medio de acciones. Durante la campaña, invitamos a muchas familias en Xi'an, China, a sumarse a nosotros para acompañar a los niños con AME por un día. También hemos invitado a un profesor a dictar una conferencia sobre el tratamiento de la AME y resolver dudas que aquejan a los padres.

Como importante fabricante de productos para diagnóstico molecular en China, Tianlong cuenta con reactivos PCR que abarcan 200 tipos de detección de enfermedades, incluida la detección de la AME. En función del método de curvas de fusión PCR, el kit de detección del gen humano de supervivencia de las neuronas motoras 1 (SMN1) de Tianlong es adecuado para el diagnóstico auxiliar de los pacientes con SMN1 y el cribado de los portadores del gen SMN1. Además de los reactivos PCR, Tianlong puede ofrecer una solución de PCR de laboratorio integrada desde el extractor del ácido nucleico y los sistemas de PCR hasta los reactivos compatibles. Hemos ayudado a más de 80 países a desarrollar sistemas de salud en la fase de la COVID-19. Nuestros extractores de ácidos nucleicos y máquinas PCR han desempeñado un papel primordial en la guerra contra la COVID-19.

Cada niño es un regalo para sus padres. Necesitan ser nutridos con amor. La detección temprana puede ayudar con el diagnóstico y tratamiento en etapa inicial. Esperamos que más personas conozcan esta rara enfermedad y que se pueda brindar visibilidad a más niños con AME y sus familias. Daremos vida a la tecnología y ofreceremos más soluciones para cuidar mejor a las personas en todo el mundo.

