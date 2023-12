Tianqi Lithium convidada para a COP28 e defendeu a emissão líquida zero

DUBAI, EAU, 4 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- No dia 30 de novembro, a 28.ª Conferência das Partes (COP28) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change) foi realizada em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Esse evento grandioso, que visa focar em "encontrar soluções juntos", refletiu na importância atribuída à parceria e à cooperação entre várias partes a fim de lidar com a ameaça comum da mudança climática.

No "Pavilhão da China", a Tianqi Lithium, como representante das significativas empresas de materiais de nova energia na China, foi convidada para participar do evento temático paralelo. Durante esse evento paralelo, a Sra. Jiang Anqi, vice-presidente da Tianqi Lithium, deu a palestra principal. Ela afirmou que, com a busca progressiva pelo objetivo global de emissão líquida zero e o ajuste profundo da estrutura de consumo de energia, a indústria de baterias de lítio passa por um crescimento sem precedentes.

Como uma empresa de materiais de nova energia que promove estratégia de neutralidade de carbono e pico de carbono, a Tianqi Lithium implementa a estratégia de ESG (meio ambiente, segurança e governança) da empresa e realiza, de forma completa, a gestão sistemática de neutralidade de carbono em três passos ("contabilidade de custo + redução de emissão de carbono + divulgação de informações"), referenciando a norma de pegada ambiental do produto (PEF, product environmental footprint) da União Europeia. Ao mesmo tempo, a caminho de reduzir a poluição e as emissões de carbono, a Tianqi Lithium segue aprofundando sua exploração da substituição de energia, transição tecnológica para economia de energia e inovação de processo, etc.

Além disso, o Sr. Frank Ha, diretor e presidente da Tianqi Lithium, divulgou oficialmente o "Relatório sobre a indústria sustentável de lítio para alcançar as emissões líquidas zero 2023", pedindo a redução colaborativa da poluição e das emissões de carbono por ambas as áreas upstream e downstream da cadeia de valor de lítio, com o objetivo de que as operações da empresa atinjam emissões líquidas zero até 2050. Ademais, a Tianqi Lithium tomou a liderança ao prometer uma redução das emissões totais em mais de 42% comparado com o ano de base até 2030, e está se dedicando para alcançar uma redução de 50% no nível de emissões e atingir emissões líquidas zero antes de 2050.

A Tianqi Lithium, empresa líder mundial em materiais de nova energia tendo o lítio no seu centro, estabelece cadeias da indústria do lítio na China, na Austrália e no Chile, focando na integração e configuração da indústria global. Entrementes, com conquistas práticas avançadas em ESG, a empresa participa da formulação de normas internacionais junto com parceiros da cadeia de valor para aprimorar continuamente sua influência internacional em desenvolvimento sustentável.

