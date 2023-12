Tianqi Lithium wird zur COP28 eingeladen und setzt sich für Netto-Null-Emissionen ein

DUBAI, VAE, 1. Dezember, 2023 /PRNewswire/ -- Am 30. November fand die 28. Sitzung der Vertragsstaatenkonferenz (COP28) des United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, statt. Diese groß angelegte Veranstaltung, deren Ziel es ist, "gemeinsam Lösungen zu finden", spiegelt die Bedeutung wider, die sie der parteiübergreifenden Zusammenarbeit und Partnerschaft beimessen, um der gemeinsamen Bedrohung durch den Klimawandel zu begegnen.

1

Tianqi Lithium wurde als Vertreter bedeutender chinesischer Unternehmen für neue Energiestoffe zur Teilnahme an der thematischen Begleitveranstaltung im "China Pavilion" eingeladen. Während der Nebenveranstaltung hielt Frau Jiang Anqi, stellvertretende Vorsitzende von Tianqi Lithium, eine Grundsatzrede. Sie erklärte, dass mit der fortschreitenden Verfolgung des globalen Netto-Null-Ziels und der tiefgreifenden Anpassung der Energieverbrauchsstruktur die Lithium-Batterie-Industrie ein beispielloses Wachstum erfährt.

Als ein Unternehmen, das die Strategie der Kohlenstoffspitzen und der Kohlenstoffneutralität fördert, setzt Tianqi Lithium die ESG-Strategie des Unternehmens um und führt ein dreistufiges systematisches Kohlenstoffneutralitätsmanagement durch, das sich auf den PEF-Standard der Europäischen Union bezieht: Kostenrechnung, Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und Offenlegung von Informationen. Auf dem Weg zur Verringerung der Umweltverschmutzung und der Kohlenstoffemissionen vertieft Tianqi Lithium die Erforschung der Energiesubstitution, des energiesparenden technologischen Wandels und der Prozessinnovation usw.

Darüber hinaus veröffentlichte Herr Frank Ha, Direktor und Präsident von Tianqi Lithium, offiziell das "Weißbuch über die nachhaltige Lithiumindustrie zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen im Jahr 2023 (White Paper on Sustainable Lithium Industry in Aachieving Net Zero 2023)", in dem er zur gemeinsamen Verringerung der Umweltverschmutzung und der Kohlenstoffemissionen sowohl in der vor- als auch in der nachgelagerten Lithium-Wertschöpfungskette aufrief, mit dem Ziel, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen im Unternehmensbetrieb zu erreichen. Darüber hinaus hat Tianqi Lithium die Führung übernommen und verspricht eine Reduzierung der Gesamtemissionen um mehr als 42% im Vergleich zum Basisjahr bis 2030 und strebt eine Senkung des Emissionsniveaus um 50% an, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Tianqi Lithium, das weltweit führende Unternehmen für neue Energiestoffe mit Lithium als Kernstück, legt Lithium-Industrieketten in China, Australien und Chile an und konzentriert sich auf die globale Integration und Konfiguration der Industrie. Mit fortschrittlichen praktischen Errungenschaften im Bereich ESG beteiligt sich das Unternehmen gemeinsam mit Partnern in der Wertschöpfungskette an der Formulierung internationaler Standards, um seinen globalen Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung kontinuierlich zu erhöhen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2290483/1.jpg