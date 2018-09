TIDAL X: BROOKLYN regressa ao Barclays Center em 23 de outubro de 2018

NOVA YORK, 5 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- Hoje, a plataforma global de música e transmissão de vídeo, a TIDAL, anunciou o 4º show beneficente anual "TIDAL X: BROOKLYN", que acontece na terça-feira, 23 de outubro, no Barclays Center, em Brooklyn, Nova York. Este ano, a plataforma e seus parceiros estão apoiando a reforma da justiça criminal em todo o país. Cem por cento da arrecadação da bilheteria será para apoiar organizações sem fins lucrativos de reforma da justiça penal, como a REFORM e a Equal Justice Initiative.

A partir de hoje, ao meio-dia do horário da costa leste dos EUA, os associados da TIDAL terão acesso antecipado aos ingressos para ver TIDAL X: BROOKLYN, pelo site TIDAL.com/BROOKLYN ou pelo aplicativo da TIDAL (para dispositivos móveis e desktops). O público geral poderá comprar ingressos a partir da sexta-feira, 7 de setembro, ao meio-dia do horário da costa leste dos EUA, via Ticketmaster.

Desde o início de 2015, os shows beneficentes da TIDAL X arrecadaram mais de 10 milhões de dólares em causas de justiça social, resposta e recuperação de desastres e educação. Todo ano, mais de 30 dos maiores astros do mundo e promissores artistas emergentes se reúnem para apoiar quem precisa de ajuda no mundo todo. Stevie Wonder, Beyoncé, JAY-Z, Lauryn Hill, Jennifer Lopez, Kaskade, Fifth Harmony, Jessie Reyez, Alessia Cara, Flatbush Zombies, Victory Boyd e muitos outros fizeram parte do evento estelar. Mais informações estão disponíveis aqui: TIDAL.com/BROOKLYN (embutir o vídeo usando o código que está aqui: http://tdl.sh/TIDALXBKPresale).

Fãs de todo o mundo poderão ter mais informações, sintonizar no programa e participar dos esforços de levantamento de fundos no site TIDAL.com/BROOKLYN.

O evento filantrópico transmitido ao vivo promove o compromisso da TIDAL em apoiar empreendimentos filantrópicos e questões sociais importantes, pelas quais a comunidade musical é apaixonada, incluindo a Social Wave For Change, de Lil Wayne, o TIDAL X: Money Talk Education Challenge, de TI, bem como iniciativas de justiça social da A$AP Ferg, The LOX, Damian Marley, Dec. 99th e muitas outras.

A mídia interessada em cobrir o show beneficente pode solicitar credenciais aqui: https://goo.gl/forms/QiYCNVzZweoBXHTs2.

Sobre a TIDAL



A TIDAL é uma plataforma global de música e entretenimento de propriedade de artistas, que reúne artistas e fãs, por meio de conteúdo original único e eventos exclusivos.

Disponível em 53 países, o serviço de transmissão tem mais de 57 milhões de músicas e 235.000 vídeos de alta qualidade em seu catálogo, além de séries de vídeos originais, podcasts, milhares de playlists preparadas por especialistas e descoberta de artistas por meio do programa TIDAL Rising. Com o compromisso de seus proprietários de criar um modelo mais sustentável para a indústria da música, a TIDAL está disponível em formatos premium e de alta-fidelidade, o que inclui gravações com Qualidade Mestre Autenticada (Master Quality Authenticated, MQA).

Para obter mais informações, visite www.tidal.com.

