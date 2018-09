TIDAL X: BROOKLYN reviendra au Barclays Center le 23 octobre 2018

Ce quatrième concert philanthropique soutiendra la réforme de la justice pénale

NEW YORK, 6 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la plateforme mondiale de streaming musical et vidéo, TIDAL, a annoncé son 4e concert philanthropique annuel « TIDAL X: BROOKLYN » qui se tiendra le mardi 23 octobre au Barclays Center à Brooklyn, New York. Cette année, la plateforme de streaming et ses partenaires soutiendront la réforme du système pénal dans tout le pays. Le produit de la vente des billets sera intégralement utilisé pour soutenir des organisations bénévoles qui défendent la réforme du système pénal, comme REFORM et Equal Justice Initiative.

À partir d'aujourd'hui à minuit (heure de l'Est), les membres de TIDAL pourront acheter leurs billets TIDAL X: BROOKLYN sur TIDAL.com/BROOKLYN ou via l'appli TIDAL (mobile et ordinateur). Le grand public pourra acheter des billets à partir de vendredi 7 septembre à minuit (heure de l'Est) via Ticketmaster.

Depuis leur création en 2015, les concerts de charité TIDAL X ont permis de récolter plus de 10 millions de dollars au profit de cause dans la justice sociale, l'aide et les secours après une catastrophe, et l'éducation. Chaque année, plus de 30 des grandes superstars mondiales et de jeunes artistes montants se réunissent pour apporter leur soutien à ceux qui sont dans le besoin à travers le monde. Stevie Wonder, Beyoncé, JAY-Z, Ms. Lauryn Hill, Jennifer Lopez, Kaskade, Fifth Harmony, Jessie Reyez, Alessia Cara, Flatbush Zombies, Victory Boyd et bien plus encore ont participé à cet événement exceptionnel – pour plus d'informations, rendez-vous sur TIDAL.com/BROOKLYN (intégrer la vidéo en utilisant le code http://tdl.sh/TIDALXBKPresale).

Les fans partout dans le monde pourront obtenir plus d'informations, regarder le concert et participer à la collecte de fonds en se rendant sur TIDAL.com/BROOKLYN.

Ce concert philanthropique retransmis en direct témoigne de l'attachement de TIDAL à des causes philanthropiques et aux grands enjeux sociaux qui passionnent le monde de la musique, comme Social Wave For Change de Lil Wayne, TIDAL X: Money Talk Education Challenge de T.I. ainsi que des initiatives en faveur de la justice sociale A$AP Ferg, The LOX, Damian Marley, Dec. 99th et plus encore.

Les médias qui souhaitent couvrir ce concert de charité peuvent obtenir une autorisation sur https://goo.gl/forms/QiYCNVzZweoBXHTs2.

TIDAL est une plateforme de musique et de divertissement détenue par les artistes qui rapproche les artistes et leurs fans grâce à des contenus originaux uniques et des événements exclusifs.

Proposé dans 53 pays, le service de streaming rassemble dans son catalogue plus de 57 millions de chansons et 235 000 vidéos de haute qualité ainsi que des séries vidéo originales, des podcasts, des milliers de playlists créées par des experts et de tout jeunes artistes via TIDAL Rising. Grâce à la volonté de ses propriétaires de créer un modèle plus durable pour l'industrie de la musique, TIDAL est proposé en mode premium et HiFi, qui inclut des enregistrements Master Quality Authenticated (MQA).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tidal.com.

