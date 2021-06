TidalScale anuncia acordo de revenda com OMTX

TidalScale adiciona OMTX a sua rede de revendedores para aumentar a adoção de servidores definidos por software em todo o mercado nacional brasileiro

LOS GATOS, Califórnia, 29 de junho de 2021 /PRNewswire/ --

Resumo da notícia:

TidalScale anuncia acordo de revenda com a OMTX, provedora líder brasileira de soluções e serviços de TI de alto desempenho, alta disponibilidade e boa relação custo-benefício

A OMTX será imediatamente habilitada para levar a tecnologia de servidores definidos por software da TidalScale para sua base de clientes brasileiros como resultado dessa parceria

A TidalScale, líder do setor de tecnologia de servidores definidos por software, anunciou hoje um acordo de revenda com a OMTX, provedora líder brasileira de soluções e serviços de TI.

A tecnologia inovadora da TidalScale está revolucionando o data center. Com a TidalScale, as empresas podem executar cargas de trabalho de bases de dados ou análises em larga escala (por exemplo, Oracle Database, SAP HANA) inteiramente em memória, com metade do custo total de propriedade (TCO), em comparação com as opções de escalonamento tradicionais. A solução de software da TidalScale agrega a memória, núcleos e I/O de vários servidores físicos para criar um servidor virtual definido por software. Os servidores definidos por software são desenvolvidos com hardware padrão X86, não requerem alterações nos aplicativos e sistemas operacionais e podem ser implementados em minutos, nas instalações ou na nuvem.

Fundada em 2001, a OMTX é uma provedora de soluções que projeta, fabrica, fornece e implementa soluções inovadoras para entregar valor ao mercado nacional do Brasil. Seu principal negócio está voltado para a entrega de soluções de alto desempenho, alta disponibilidade e com excelentes relações custo-benefício. A OMTX está comprometida em oferecer padrões que vão além daqueles oferecidos por fornecedores tradicionais de TI, o que levou a empresa a conquistar sua sólida posição de mercado no cenário de serviços de TI do Brasil.

Gary Smerdon, presidente e CEO da TidalScale

disse: "O objetivo da TidalScale é ampliar o máximo possível a acessibilidade internacional dos servidores definidos por software no curto prazo. Estamos ansiosos para oferecer nosso valor único—implementação 25 vezes mais rápida, desempenho 2,5 vezes mais alto e 50% do TCO—a muitos novos clientes em todo o mundo. Com essa parceria, a OMTX ajudará a expandir os servidores definidos por software no mercado brasileiro."

Manoel Fonseca Neto, diretor de TI da OMTX

, afirmou: "Desde nosso primeiro dia nesse negócio da fabricação de hardware, tínhamos uma estrela-guia: oferecer as soluções de TI mais avançadas a nossos clientes. Em um mercado que está sempre mudando, esse é um desafio incrível, e podemos dizer que temos alcançado esse objetivo ano após ano. Duas décadas depois, estamos agora na posição de trazer uma verdadeira revolução para o mercado brasileiro. A TidalScale é o encaixe perfeito para nossas ambições."

Sobre a TidalScale, Inc.

A TidalScale é líder do setor de tecnologia de servidores definidos por software. A solução de software da TidalScale "junta" servidores de commodities para que funcionem como um único sistema maior. O software consegue isso agregando os núcleos, memória e I/O de vários servidores físicos, virtualizando esses recursos e, depois, apresentando-os ao sistema operacional como um "servidor definido por software" unificado. Esse servidor definido por software oferece desempenho em memória para cargas de trabalho de bases de dados grandes ou múltiplas. A TidalScale não requer alterações em aplicativos ou sistemas operacionais e pode ser implementada em minutos—nas instalações, na nuvem ou em ambientes de nuvem híbridos. Entre seus clientes estão empresas líderes Global 1000. Leia os estudos de caso aqui: https://www.tidalscale.com/customers/. A TidalScale foi reconhecida em: fornecedores da Gartner Cool, provedores de soluções SAP e Oracle mais promissores da CIO Review, os 50 líderes principais de data center definidos por software da CRN, os Global Top 100 da Red Herring, IDC Innovators e muito mais. A TidalScale é realizada em privado com o respaldo da Bain Capital, HWVP, Sapphire Ventures, Forte Ventures, Infosys, SK Hynix, Citrix e Samsung. Saiba mais em: http://www.tidalscale.com.

