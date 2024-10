Tier 1 ! Risen Energy Storage figure sur la liste Global Tier 1 de BloombergNEF

NINGBO, Chine, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 23 octobre 2024, BloombergNEF (BNEF) a publié sa liste Tier 1 (niveau 1) pour le quatrième trimestre 2024 pour les fabricants de stockage de l'énergie, où Risen Energy Storage a une fois de plus été reconnu comme un fabricant mondial de stockage d'énergie de niveau 1. Cette distinction souligne l'engagement de Risen à fournir des produits de qualité supérieure, à réaliser des projets exceptionnels et à créer une marque mondiale de confiance.

BNEF, un organisme de recherche tiers de premier plan, est largement reconnu pour ses rapports qui constituent des références essentielles pour la prise de décision dans le secteur des énergies renouvelables. Sur les marchés européens et nord-américains hautement compétitifs, le statut de niveau 1 est souvent considéré comme un facteur clé lors de la sélection de partenaires stratégiques.

Favoriser l'innovation mondiale dans le stockage de l'énergie

Fort de 18 ans d'expertise dans la technologie des batteries au lithium, Risen Energy s'est constamment concentré sur l'innovation afin de répondre aux besoins uniques de divers marchés. L'entreprise propose des solutions complètes de stockage de l'énergie, couvrant les batteries, les modules, les PACK, les PCS, les BMS, les EMS et l'intégration des systèmes. Ces solutions sont conçues pour répondre aux besoins des clients commerciaux et industriels, ainsi qu'aux projets de stockage d'énergie à grande échelle.

Soutenus par 8 bases de production et 24 centres de service dans le monde entier, les projets de Risen Energy fonctionnent avec succès dans de nombreuses régions, dont l'Europe, les Amériques, l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Cette reconnaissance renforce encore le leadership de Risen en matière d'innovation, de gestion de projet et de service à la clientèle à l'échelle mondiale.

Confiance des clients et reconnaissance de la marque

L'un des partenaires de longue date de Risen Energy a déclaré : « Les solutions de stockage d'énergie de Risen font partie intégrante de notre stabilité opérationnelle et de nos efforts d'innovation. Nous sommes ravis qu'il soit à nouveau reconnu comme un fabricant de niveau 1, consolidant ainsi les bases de notre future collaboration. »

Cette reconnaissance de niveau 1 souligne non seulement l'excellence technique de Risen Energy, mais aussi la qualité de l'exécution des projets et l'engagement de l'entreprise à satisfaire ses clients. Grâce à une gestion efficace des projets et à une forte solidité financière, Risen continue d'étendre son empreinte mondiale.

La suite : l'innovation au service de l'avenir du stockage de l'énergie

Risen Energy reste fidèle à sa vision « Empowering Green Energy for a Better Life » (favoriser l'énergie verte pour une vie meilleure). L'entreprise continuera d'investir dans la R&D et d'améliorer ses capacités de gestion de projets, afin de proposer des solutions énergétiques durables à un public mondial. En proposant des solutions de stockage d'énergie plus intelligentes et plus efficaces, Risen entend jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique en cours à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2540300/Tier1_EN.jpg