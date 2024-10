Tier 1! Risen Energy Storage auf der globalen Tier 1-Liste von BloombergNEF aufgeführt

NINGBO, China, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Am 23. Oktober 2024 veröffentlichte BloombergNEF (BNEF) seine Liste der globalen Tier-1-Energiespeicherhersteller für das vierte Quartal 2024, in der Risen Energy Storage erneut als einer der globalen Tier-1-Energiespeicherhersteller anerkannt wurde. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Risen, hervorragende Produkte zu liefern, außergewöhnliche Projektleistungen zu erbringen und eine vertrauenswürdige globale Marke aufzubauen.

BNEF, ein führendes externes Forschungsinstitut, ist weithin für seine Berichte bekannt, die als wichtige Referenz für die Entscheidungsfindung im Bereich der erneuerbaren Energien dienen. Auf den hart umkämpften europäischen und nordamerikanischen Märkten wird der Tier-1-Status oft als Schlüsselfaktor bei der Auswahl strategischer Partner angesehen.

Globale Innovation bei der Energiespeicherung vorantreiben

Mit 18 Jahren Erfahrung in der Lithiumbatterietechnologie hat sich Risen Energy konsequent auf Innovationen konzentriert, um die einzigartigen Bedürfnisse der verschiedenen Märkte zu erfüllen. Das Unternehmen bietet umfassende Energiespeicherlösungen, die Batterien, Module, PACK, PCS, BMS, EMS und Systemintegration umfassen. Diese Lösungen sind so konzipiert, dass sie sowohl gewerbliche und industrielle Kunden als auch groß angelegte Energiespeicherprojekte unterstützen.

Mit Unterstützung von acht Produktionsstätten und 24 Servicezentren weltweit werden die Projekte von Risen Energy in verschiedenen Regionen, darunter Europa, Amerika, Südostasien und Australien, erfolgreich durchgeführt. Diese Anerkennung unterstreicht Risen's Führungsrolle in den Bereichen Innovation, Projektmanagement und Kundenservice auf globaler Ebene.

Kundenvertrauen und Markenbekanntheit

Einer der langjährigen Partner von Risen Energy sagte: „Die Energiespeicherlösungen von Risen sind ein wesentlicher Bestandteil unserer betrieblichen Stabilität und unserer Innovationsbemühungen. Wir freuen uns über die erneute Anerkennung als Tier-1-Hersteller, die die Grundlage für unsere künftige Zusammenarbeit bildet."

Diese Tier-1-Anerkennung unterstreicht nicht nur die technische Exzellenz von Risen Energy, sondern hebt auch die starke Projektausführung und das Engagement des Unternehmens für die Kundenzufriedenheit hervor. Durch effizientes Projektmanagement und solide Finanzkraft baut Risen seine globale Präsenz weiter aus.

Blick nach vorn: Führend in der Zukunft der Energiespeicherung durch Innovation

Risen Energy bleibt seiner Vision „Empowering Green Energy for a Better Life" verpflichtet. Das Unternehmen wird weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren und seine Projektmanagementfähigkeiten verbessern, um nachhaltige Energielösungen für ein weltweites Publikum zu entwickeln. Durch die Bereitstellung intelligenter und effizienter Energiespeicherlösungen will Risen eine entscheidende Rolle bei der laufenden Energiewende weltweit spielen.

