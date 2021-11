Tiffany & Co. annonce l'ouverture de son premier Magasin Rive Gauche à Paris

L'univers enchanteur de Tiffany & Co s'exprime avec raffinement dans ce nouvel écrin chaleureux et féminin grâce à l'omniprésence de courbes douces des nuages irisés flottent sur des murs curvilignes aux enduits nacrés. Comme un appel à la rêverie, ces nuages, tout en adressant un clin d'œil discret à la verticalité majestueuse de gratte-ciels qui percent l'azur new-yorkais, contribuent à créer une atmosphère intime, apaisante et chaleureuse



Cette légèreté est également cultivée par l'éclairage prodigué par un florilège de luminaires ronds qui semblent suspendus dans les airs. Leur surface dorée et brossée évoque avec subtilité l'art déco newyorkais. La sérénité du lieu est exaltée par les teintes chaudes du mobilier. Cette chaleur met en majesté l'iconique bleu Tiffany qui s'invite par touches délicates, comme un symbole d'excellence, pour ponctuer l'éclat des créations exceptionnelles de la maison :

Les diamants rayonnants et les collections emblématiques de la marque, dont Tiffany T1 et Tiffany City HardWear, sont au premier plan de la nouvelle boutique.

Au centre du magasin se trouve une éblouissante sculpture de diamant en verre gravé, réalisée par Hugh Dutton, magnétise le regard et fait rayonner les signatures emblématiques du joaillier. Ses facettes évoquent la taille emblématique des diamants ronds taille brillant de Tiffany & Co.

Cette œuvre s'inscrit dans la grande tradition de dialogue entre l'art et la création initiée par la Maison au fil des décennies.

L'élégance, le raffinement et la fantaisie de la broche « Bird on the Rock » du designer français Jean Schlumberger sont également mis à l'honneur. Symbolisant les liens étroits et profonds qui unissent la France et la Maison new-yorkaise.

La poésie des paysages parisiens et new-yorkais est dépeinte à travers des vitrines animées numériquement qui permettent aux invités d'essayer virtuellement le « Bird on a Rock », puis de partager sur leurs propres réseaux sociaux.

Le magasin du Bon Marché Rive Gauche sera le septième magasin de Tiffany en France, témoignant de l'engagement de la marque auprès de sa clientèle de la région et du monde entier.

