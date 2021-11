Tiffany & Co. kündigt die Eröffnung seines ersten Geschäfts am linken Ufer in Paris, Frankreich, an

Die Welt von Tiffany kommt in diesem warmen und femininen Ambiente dank der allgegenwärtigen sanften Kurven mit Raffinesse zum Ausdruck: schillernde Wolken schweben auf geschwungenen Wänden mit Perlmuttbeschichtung. Wie ein Aufruf zum Träumen tragen diese Wolken, die eine diskrete Anspielung auf die majestätische Vertikalität der Wolkenkratzer am Himmel von New York City sind, dazu bei, eine intime und beruhigende Atmosphäre zu schaffen. Die Leichtigkeit wird durch eine Reihe runder, in der Luft schwebender Leuchten kultiviert, deren goldene, gebürstete Oberflächen eine subtile Anspielung auf das New Yorker Art déco darstellen. Die Gelassenheit wird durch warme Farbtöne verstärkt, die dem ikonischen Tiffany Blue®, das in zarten Nuancen die außergewöhnlichen Kreationen des Hauses unterstreicht, Majestät verleihen. In dem neuen Geschäft werden die strahlenden Diamanten und die ikonischen Kollektionen der Marke, darunter Tiffany T1 und Tiffany City HardWear, präsentiert.