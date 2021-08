Tiffany & Co. stellt die „ABOUT LOVE"-Kampagne mit Beyoncé und Jay-Z vor

„ABOUT LOVE" ist das erste Mal, dass das Paar gemeinsam in einer Kampagne auftritt, und ist eine Erkundung von Verbindung und Verletzlichkeit. Die Liebesgeschichte der Carters wird durch den ikonischen Tiffany-Diamanten erhellt und vor dem Hintergrund von Jean-Michel Basquiats Equals Pi (1982) dargestellt.* Das Kunstwerk, das sich von seiner Entstehung bis heute in einer Privatsammlung befand, wird mit dieser Kampagne zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert und setzt damit die langjährige Tradition der Zusammenarbeit von Tiffany mit New Yorker Kreativen fort. Diese Kampagne, die eine neue Markenidentität einführt, verkörpert die Schönheit der Liebe im Laufe der Zeit und in all ihren verschiedenen Facetten und formt eine neue Vision der Liebe von heute.

Der Tiffany-Diamant, der zum ersten Mal in der Geschichte im Rahmen einer Kampagne getragen wurde, wiegt 128,54 Karat und weist eine beispiellose Anzahl von 82 Facetten auf. Er wurde von Beyoncé in „ABOUT LOVE" getragen und gilt als eine der wichtigsten Edelsteinentdeckungen des 19. Jahrhunderts. Der 1877 in den Kimberley-Minen in Südafrika gefundene Rohdiamant wurde 1878 vom Gründer Charles Lewis Tiffany erworben und begründete den Ruf der Marke als Diamantenexperte. Auch die Ikonen des Hauses, darunter Entwürfe von Jean Schlumberger und die Tiffany T-Kollektion, sind durchgängig zu sehen. JAY-Z trägt vor allem die legendäre Bird on a Rock-Brosche von Jean Schlumberger, die als einzigartige Manschettenknöpfe rekonstruiert wurde. Jean Schlumberger war vor allem dafür bekannt, die Elite der High Society in den 1960er und 70er Jahren einzukleiden. Daher ist es nur angemessen, dass seine unverwechselbaren Entwürfe sein Vermächtnis an eine der größten kreativen Kräfte von heute weitergeben.

Außerdem wurde ein Film des renommierten Regisseurs Emmanuel Adjei mit einer musikalischen Darbietung des Klassikers „Moon River" gedreht. Berühmt geworden durch den Film Frühstück bei Tiffany aus dem Jahr 1961, wurde die ikonische Melodie mit dem Gesang von Beyoncé neu interpretiert und von JAY-Z mit einer Super-8-Kamera aufgenommen. Das Paar wählte das Orum House in Los Angeles als Schauplatz für den Film, in dem nostalgische Rückblenden mit filmischen, traumhaften Bildern verwoben sind. Basquiats Equals Pi zieht sich wie ein roter Faden durch die Erzählung. Die begleitende Printkampagne „ABOUT LOVE" wurde von Mason Poole fotografiert und von June Ambrose und Marni Senofonte gestylt.

„ABOUT LOVE" spiegelt Tiffanys kontinuierliche Unterstützung für unterrepräsentierte Gemeinschaften wider. Im Rahmen der Partnerschaft des Hauses mit den Carters ist Tiffany & Co. stolz darauf, sich mit 2 Millionen US-Dollar für Stipendien- und Praktikumsprogramme für Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) zu verpflichten. Weitere Einzelheiten zu dieser Initiative werden in Kürze bekannt gegeben.

„ABOUT LOVE" erscheint am 2. September weltweit als Printversion. Der begleitende Film wird ab dem 15. September auf Tiffany.com zu sehen sein und wird durch globale Medienaktivitäten unterstützt werden. Die Kampagne wird im Laufe des Jahres mit weiteren Filmen fortgesetzt, die von dem renommierten Regisseur Dikayl Rimmasch und dem Second-Unit-Regisseur Derek Milton erstellt werden.

Informationen zu Tiffany & Co.

TIFFANY & CO. wurde 1837 von Charles Lewis Tiffany in New York City gegründet und ist ein weltweit tätiger Luxusjuwelier, der für Eleganz, innovatives Design, feine Handwerkskunst und kreative Spitzenleistungen steht.

Mit mehr als 300 Einzelhandelsgeschäften weltweit und mehr als 13.000 Mitarbeitern entwerfen, produzieren und vermarkten TIFFANY & CO. und seine Tochtergesellschaften Schmuck, Uhren und Luxus-Accessoires. Nahezu 5.000 qualifizierte Handwerker schleifen Tiffany-Diamanten und fertigen Schmuck in den firmeneigenen Werkstätten an und setzen damit die Verpflichtung der Marke zu höchster Qualität um.

TIFFANY & CO. hat sich seit langem verpflichtet, seine Geschäfte verantwortungsvoll zu führen, die natürliche Umwelt zu schützen, Vielfalt und Integration zu fördern und die Gemeinden, in denen es tätig ist, positiv zu beeinflussen. Um mehr über TIFFANY & CO. und sein Engagement für Nachhaltigkeit zu erfahren, besuchen Sie bitte tiffany.com.

*Partnerschaft in Zusammenarbeit mit Artestar, einer globalen Lizenzierungsagentur und Kreativberatung, die hochkarätige Künstler, Fotografen, Designer und Kreative vertritt.

