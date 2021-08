Tiffany & Co. apresenta a campanha "ABOUT LOVE" protagonizada por Beyoncé e Jay-Z

Como primeira vez que o casal aparece em uma campanha juntos, "ABOUT LOVE" é uma exploração da conexão e da vulnerabilidade. A história de amor dos Carters é iluminada pelo icônico Tiffany Diamond e ambientada no cenário de Equals Pi (1982) de Jean-Michel Basquiat.* Como parte de uma coleção privada desde sua criação até agora, esta campanha marca a primeira aparição pública da obra de arte, impulsionando a longa tradição da Tiffany de trabalhar com os criadores de Nova York. Marcando o começo de uma nova identidade de marca, esta campanha incorpora a beleza do amor ao longo do tempo e todas as suas diversas facetas, criando uma nova visão de amor hoje.

Usado em uma campanha pela primeira vez na história, o Tiffany Diamond pesa 128,54 quilates e conta com 82 facetas sem precedentes. Visto em Beyoncé ao longo de "ABOUT LOVE", é considerado uma das descobertas de pedras preciosas mais importantes do século XIX. Descoberto em 1877 nas minas de Kimberley do sul da África, o fundador Charles Lewis Tiffany comprou o diamante bruto em 1878, solidificando a reputação da marca como uma autoridade em diamantes. Os ícones da casa, incluindo os desenhos de Jean Schlumberger e a coleção Tiffany T, também são exibidos por toda parte. Em particular, JAY-Z usa o lendário broche Bird on a Rock de Jean Schlumberger, reconstruído como um par de elos de algema únicos. Jean Schlumberger ficou mais conhecido por vestir a elite da alta sociedade nas décadas de 60 e 70, sendo, portanto, apropriado que seus desenhos inconfundíveis vivam seu legado em uma das maiores forças criativas da atualidade.

Também foi criado um filme do aclamado diretor Emmanuel Adjei que apresenta uma interpretação musical da canção clássica "Moon River". Elevada ao estrelato no filme de 1961 Breakfast at Tiffany's, a melodia icônica é reinventada com a voz de Beyoncé, capturada por JAY-Z em uma câmera Super 8. O casal escolheu a Orum House em Los Angeles para servir como cenário para o filme, no qual os flashbacks nostálgicos são interligados por imagens cinematográficas e oníricas. O Equals Pi de Basquiat aparece mais uma vez como um elo comum da Tiffany Bue® ao longo da narrativa. A campanha impressa de "ABOUT LOVE" que a acompanha foi filmada por Mason Poole e desenhada por June Ambrose e Marni Senofonte.

"ABOUT LOVE" reflete o apoio contínuo da Tiffany às comunidades sub-representadas. Como parte da parceria da casa com os Carters, a Tiffany & Co. tem o orgulho de assumir um compromisso de US$ 2 milhões para programas de bolsas e estágio para colégios e universidades historicamente negros (HBCUs). Informações adicionais sobre esta iniciativa serão disponibilizadas em breve.

"ABOUT LOVE" será lançado globalmente de forma impressa em 2 de setembro. O filme que o acompanha será lançado no Tiffany.com em 15 de setembro e será ampliado por meio de ativações de mídia globais. A campanha será ainda mais divulgada no final deste ano, com filmes adicionais criados pelo aclamado diretor Dikayl Rimmasch e o diretor da segunda unidade, Derek Milton.

*Parceria realizada em colaboração com a Artestar, uma agência global de licenciamento e consultoria criativa que representa artistas, fotógrafos, designers e criativos de alto nível.

