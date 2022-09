Tillotts s'appuie sur les applications Veeva Commercial Cloud pour renforcer son engagement numérique en Europe

L'entreprise pharmaceutique spécialisée à forte croissance choisit Veeva CRM et Veeva Vault PromoMats pour créer une base unifiée d'excellence commerciale

BARCELONE, Espagne, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems ( NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que Tillotts Pharma AG utilise Veeva CRM et Veeva Vault PromoMats pour faire progresser l'engagement numérique en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Grâce à ces applications connectées Veeva Commercial Cloud , la société peut mieux coordonner les interactions pertinentes avec les professionnels de santé (HCP), en fournissant un contenu multicanal adapté et conforme.

« Avec Veeva CRM et Veeva Vault PromoMats, nous obtenons une vue complète des clients et du contenu pour permettre un engagement pertinent dans toute l'Europe », a déclaré Adrian Hill, responsable mondial des opérations commerciales chez Tillotts. « Nous pouvons désormais utiliser des informations en temps réel pour nous adapter rapidement et fournir les informations précises dont ont besoin les HCP sur chaque marché. »

Tillotts accélère son expansion en Europe depuis 2020, date à laquelle la société a acquis un nouveau produit pour le traitement des infections gastro-intestinales. Dans le cadre de sa stratégie d'engagement numérique, Tillotts utilise également Veeva OpenData , en intégrant les données de référence de l'écosystème de la santé dans Veeva CRM pour obtenir des informations en temps réel.

« Tillotts montre la voie vers l'excellence commerciale, en créant une collaboration transparente entre les ventes, le médical et le marketing pour mieux servir ses clients », a déclaré Philipp Luik, vice-président de la stratégie commerciale chez Veeva Europe. « Avec Veeva CRM et Veeva Vault PromoMats qui travaillent main dans la main, les équipes sur le terrain disposent du moteur nécessaire pour mener des interactions significatives. »

Vault PromoMats combine la gestion des actifs numériques avec la révision médicale, juridique et réglementaire pour améliorer la réutilisation globale du contenu et maintenir la conformité de la création à la distribution via de multiples canaux. Découvrez comment Veeva aide les entreprises du secteur des sciences de la vie à améliorer l'expérience de leurs clients grâce à l' engagement numérique .

À propos de Tillotts Pharma AG

Tillotts Pharma AG, qui fait partie du groupe japonais Zeria, est une société pharmaceutique spécialisée à croissance rapide qui compte plus de 300 employés en Suisse et à l'étranger. Tillotts se consacre au développement, à l'acquisition et à la commercialisation de produits pharmaceutiques innovants pour le système digestif. Tillotts commercialise avec succès ses propres produits pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin (MII) et des infections à Clostridioides difficile (ICD) ainsi que des produits sous licence dans environ 65 pays par le biais de ses filiales en Europe et d'un réseau de partenaires spécialisés en gastro-entérologie dans le monde entier.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagé dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le dimanche 31 juillet 2022, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 39 et 40), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

