Tillotts Pharma baut digitales Kundenengagement in Europa mit Hilfe von Cloud-Anwendungen von Veeva aus

Das hoch spezialisierte Pharmaunternehmen entscheidet sich für Veeva CRM und Veeva Vault PromoMats und schafft eine einheitliche Grundlage für herausragende Kundenbetreuung

BARCELONA, Spanien, 28 Sept. 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems ( NYSE: VEEV) hat heute bekannt gegeben, dass sich Tillotts Pharma AG für die Cloud-Anwendungen Veeva CRM und Veeva Vault PromoMats entschieden hat, um das digitale Kundenengagement in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich auszubauen. Mit Hilfe der Software-Lösungen kann das hoch spezialisierte Pharmaunternehmen seine Interaktionen mit medizinischen Fachkräften (HCPs) besser koordinieren und maßgeschneiderte Inhalte auf verschiedenen Kanälen bereitstellen.

„Mit Veeva CRM und Veeva Vault PromoMats erhalten wir einen vollständigen Blick auf unsere Kunden und Inhalte. Die Lösungen tragen dazu bei, dass wir uns in ganz Europa optimiert engagieren können", sagte Adrian Hill, Global Head of Commercial Operations bei Tillotts Pharma AG. „Wir können jetzt Echtzeit-Daten nutzen, die uns dabei helfen, uns schneller an Entwicklungen anzupassen und genau die Informationen zu liefern, die die HCPs in den Märkten benötigen."

Seit der Akquisition eines neuen Produktes zur Behandlung von Magen-Darm-Infektionen im Jahr 2020 hat Tillotts in Europa weiter expandiert. Im Rahmen der Strategie für ein digitales Kundenengagement nutzt Tillotts auch Veeva OpenData. Die Software hilft, Referenzdaten aus dem Gesundheitswesen in Veeva CRM einzubetten, um so wichtige Informationen in Echtzeit vorliegen zu haben.

„Tillotts macht vor, wie sich der kundenorientierte Bereich herausragend aufstellen lässt. Das Unternehmen ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen dem Vertrieb, den medizinischen Abteilungen und dem Marketing, um seine Kunden bestmöglich zu unterstützen", sagte Philipp Luik, Vice President of Commercial Strategy bei Veeva Europe. „Mit Veeva CRM und Veeva Vault PromoMats, die reibungslos ineinandergreifen, verfügen die Außendienstteams über hilfreiche Technologien, die sie bei Gesprächen mit Kunden unterstützen."

Veeva Vault PromoMats ist eine Content-Plattform, mit der sich medizinische, rechtliche und regulatorische Vorgänge sowie das Management wertvoller digitaler Daten einfach umsetzen lassen. Dadurch können Inhalte global wiederverwendet und Compliance von der Erstellung bis zur Distribution über verschiedene Kanäle gewährleistet werden. Erfahren Sie mehr darüber, wie Veeva Life-Sciences-Unternehmen dabei hilft, das Kundenerlebnis durch digitales Engagement zu verbessern.

Weitere Informationen

Mehr zur Veeva Commercial Cloud finden Sie unter: veeva.com/eu/CommercialCloud

Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/unternehmen/veeva-systems

Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_eu

Über Tillotts Pharma AG

Tillotts Pharma AG, Teil der japanischen Zeria Gruppe, ist ein schnell wachsendes, hoch spezialisiertes Pharmaunternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitenden in der Schweiz und an anderen Standorten weltweit. Tillotts engagiert sich in der Entwicklung, in der Aquisition und Vermarktung innovativer pharmazeutischer Produkte für den Verdauungstrakt. Tillotts vermarktet erfolgreich seine eigenen Produkte zur Behandlung von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und C. Difficile-Infektionen sowie einlizenzierte Produkte in rund 65 Ländern. Dabei setzt sie auf ihre Tochtergesellschaften in Europa und auf ein Netzwerk von Partnern im Bereich der Gastroenterologie auf der ganzen Welt.

Über Veeva Systems

Veeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die globale Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den weltweit größten Pharmakonzernen bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der von ihr bedienten Branchen, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu/de.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Solche Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2022 aufgeführt sind, das Sie hier finden können (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf Seite 39), sowie in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov einsehen können.

Kontakt:

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

[email protected] Felix Ullmann

bcw Germany

+49 173 5102742

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

SOURCE Veeva Systems