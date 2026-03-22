TILSWALL Hornet aide un jeune créateur à remporter le premier prix avec un robot de bricolage

HONG KONG, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- TILSWALL a annoncé que son pistolet de pulvérisation HVLP sans fil Hornet a aidé un jeune créateur à remporter les honneurs lors d'un concours en classe, démontrant l'accessibilité pour tous les âges et renforçant une finition de surface plus sûre et plus simple.

L'auteur-compositeur-interprète canadien Jon Steingard a offert un Hornet à son fils Grey dans le cadre d'un projet de robotique scolaire. Le robot peint de Grey a remporté le premier prix de sa classe.

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Avec un poids de 450 grammes - assez léger pour un enfant - le Hornet permet d'obtenir des résultats professionnels. Avec une buse de précision de 0,5 mm et le système de peinture pelable de TILSWALL, il a obtenu une couverture lisse et uniforme tout en gardant le contrôle.

La sécurité avant tout : La formule non toxique assure la tranquillité d'esprit

Le projet convenait à un jeune créateur car le revêtement écologique de TILSWALL pour Hornet est sans formaldéhyde, non toxique et peu odorant, ce qui évite les vapeurs nocives des sprays traditionnels. Sa technologie pelable permet d'éliminer proprement l'overspray après séchage : pas de ponçage, pas de décapant chimique, pas de désordre.

Grey a travaillé de manière autonome à la maison, en toute confiance. La fonction d'épluchage a simplifié l'apprentissage : Les erreurs se sont dissipées, ce qui lui a permis de se concentrer sur sa créativité.

"Voir mon fils créer quelque chose d'extraordinaire avec un outil conçu pour être simple a été incroyable", a déclaré M. Steingard. "Ce qui nous a rassurés, c'est que nous savions que le processus était non toxique et sans danger. Le Hornet a permis d'obtenir une finition professionnelle pour un projet d'enfant - aucune expérience n'est requise, pas d'inquiétude à propos des produits chimiques agressifs".

Caractéristiques professionnelles, accessibles à tous

Le corps de 450 grammes du Hornet, son moteur sans balai à grande vitesse (4 fois plus rapide que le brossage) et sa batterie au lithium interchangeable - des caractéristiques destinées aux bricoleurs adultes - se sont révélés efficaces pour un jeune utilisateur débutant. La buse de 0,5 mm permet une atomisation fine pour les détails, tandis que le système HVLP minimise les débordements et assure une couverture uniforme.

Renforcer la confiance en soi grâce à une créativité propre

Pour Grey, le projet a permis de découvrir le plaisir de fabriquer. Avec des outils conçus pour la sécurité et la simplicité, il s'est attaché à donner vie à sa vision.

"Il s'agit d'éliminer les barrières physiques, techniques et chimiques", a déclaré un représentant de TILSWALL. "Lorsqu'un enfant peut prendre notre outil en main et créer quelque chose de primé, nous avons accompli notre mission : rendre la finition de qualité professionnelle accessible à tous".

Entreprise : TILSWALL

Contact : Laura Han, [email protected]

Site web : tilswall.com - Hong Kong, Chine

À propos de TILSWALL

Fondée en 2021, TILSWALL fabrique des outils de bricolage légers et des systèmes de revêtement plus sûrs. Le pistolet Hornet et la peinture pelable sont disponibles sur Kickstarter : https://www.kickstarter.com/projects/tilswall/tilswall-hornet?ref=do6xdq

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2934628/1.jpg