TILSWALL Hornet ayuda a un joven creador a ganar el primer premio con su robot de bricolaje

HONG KONG, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- TILSWALL anunció que su pistola pulverizadora inalámbrica HVLP Hornet ayudó a un joven creador a ganar el primer premio en un concurso escolar, demostrando su accesibilidad para todas las edades y reforzando un acabado de superficies más seguro y sencillo.

El cantautor canadiense Jon Steingard le regaló a su hijo Grey un robot Hornet para un proyecto de robótica escolar. El robot pintado de Grey ganó el primer premio en su clase.

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Con un peso de 450 gramos, lo suficientemente ligero para un niño, la Hornet permitió obtener resultados profesionales. Gracias a una boquilla de precisión de 0,5 mm y al sistema de pintura despegable de TILSWALL, logró una cobertura suave y uniforme con total control.

La seguridad es lo primero: Su fórmula no tóxica ofrece tranquilidad.

El proyecto era ideal para un joven creador porque el revestimiento ecológico de TILSWALL para la Hornet no contiene formaldehído, no es tóxico y tiene poco olor, evitando los fuertes vapores de los aerosoles tradicionales. Su tecnología despegable elimina el exceso de pintura limpiamente después del secado: sin lijar, sin decapantes químicos, sin ensuciar.

Grey trabajó de forma independiente en casa con confianza. La función despegable simplificó el aprendizaje: los errores se borraban, permitiéndole concentrarse en la creatividad.

"Ver a mi hijo crear algo asombroso con una herramienta diseñada para la simplicidad fue increíble", destacó Steingard. "Lo que nos dio tranquilidad fue saber que el proceso era no tóxico y seguro. La Hornet hizo posible un acabado profesional para un proyecto infantil, sin necesidad de experiencia ni preocupaciones por productos químicos agresivos".

Características profesionales, accesibles para todos

El cuerpo de 450 gramos de la Hornet, su motor sin escobillas de alta velocidad (4 veces más rápido que uno con escobillas) y su batería de litio intercambiable —características pensadas para aficionados al bricolaje adultos— demostraron ser eficaces para un joven usuario principiante. La boquilla de 0,5 mm proporcionó una atomización fina para los detalles, mientras que el sistema HVLP minimizó la pulverización excesiva y garantizó una cobertura uniforme.

Fomentando la confianza a través de la creatividad limpia

Para Grey, el proyecto le reveló el placer de crear. Con herramientas diseñadas para la seguridad y la simplicidad, se centró en dar vida a su visión.

"Se trata de eliminar barreras: físicas, técnicas y químicas", afirmó un representante de TILSWALL. "Cuando un niño puede usar nuestra herramienta y crear algo premiado, habremos logrado nuestra misión: hacer que los acabados de calidad profesional sean accesibles para todos".

Compañía: TILSWALL

Contacto: Laura Han, [email protected]

Página web: tilswall.com — Hong Kong, China

Acerca de TILSWALL

Fundada en 2021, TILSWALL fabrica herramientas ligeras para bricolaje y sistemas de revestimiento más seguros. La pistola pulverizadora Hornet y la pintura despegable están disponibles en Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/tilswall/tilswall-hornet?ref=do6xdq

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934628/1.jpg