Time CBC reúne atletas renomados e promissores do tiro esportivo para a temporada de 2023: conheça quem são

RIBEIRÃO PIRES, Brasil, 5 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de tornar o esporte do tiro cada vez mais forte no Brasil e no mundo, por meio de constante apoio, investimentos e um completo portfólio de produtos de alto desempenho e qualidade voltados ao segmento, a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) anuncia a renovação de patrocínios e novas parcerias com renomados e promissores atletas do tiro esportivo no ano de 2023.

O time CBC conta com 16 atletas em diversas modalidades e categorias, de competidores consagrados a jovens talentos, que contam com expressivos resultados em seus currículos e vagas garantidas em competições internacionais. Confira abaixo mais informações:

Aline Quenzer Couto

39 anos

Monte Alto – SP

Modalidade: Trap Americano

Aline é uma atiradora talentosa que demonstra um domínio impressionante do tiro no TRAP. Sua técnica impecável e seu foco inabalável a colocam no patamar das melhores atletas do país na modalidade. Com grandes conquistas e títulos na Liga Nacional e no Regional CBC, realizou um feito e tanto na final do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato de 2022, em Sinop/MT, onde atingiu um score perfeito: 100/100.

Christian da Silva de Souza

20 anos

Balneário Arroio do Silva/SC

Modalidade: FAN32 (Tiro a hélice)

Com um talento nato para o tiro esportivo, Christian é um verdadeiro prodígio. Sua habilidade em controlar a arma com precisão surpreendente e sua forte dedicação, aos 20 de anos de idade, o tornam uma força a ser reconhecida no esporte. Consequência de toda sua capacidade técnica e qualidade como atleta, ele simplesmente atingiu o 1° lugar na Copa do Mundo de FAN32 do ano de 2022, sagrando-se campeão mundial de sua categoria.

Daiana Camaz

35 anos

Maceió/AL

Modalidade: Fossa Olímpica

A representante do estado de Alagoas no CBC Team é Daiana Camaz, uma atiradora habilidosa que domina o tiro esportivo com qualquer equipamento em suas mãos. Seu foco e precisão notáveis, combinados com sua dedicação incansável, lhe renderam títulos e reconhecimento na Fossa Olímpica. Destacando-se não apenas no Brasil, mas também em todo continente, foi vice-campeã Sul-Americana em 2022, sendo o melhor resultado feminino do país, na modalidade, no ano em questão.

Ereovaldo Goldani

64 anos

Canoas/RS

Modalidade: Compak / Percurso de caça

Um veterano do esporte, Vado, como é carinhosamente chamado pelos amigos, é reverenciado por sua experiência e conhecimento técnico. Sua aplicação em treinamentos e precisão infalível demonstrada em competições o tornam um atleta de destaque no Percurso de Caça. É referência para os atletas mais jovens e um exemplo de que todo esforço e paixão pelo tiro resultam em grandes resultados, sendo campeão Brasileiro, categoria sênior de Compak e Percurso de Caça, além de campeão Gaúcho de Compak, na categoria Premium.

Igor De Dea Mêra

20 anos

Bento Gonçalves/RS

Modalidade: Fossa Olímpica

Igor iniciou sua jornada no tiro esportivo em 2017 na modalidade de Trap Americano. Em seu primeiro ano já conseguiu grandes resultados, participando em 2018 do Grand American World Trapshooting Championships nos Estados Unidos. Uma temporada depois decidiu ingressar na Fossa Olímpica, onde atualmente compete e gradativamente vem se destacando no Campeonato Brasileiro. Exibe uma habilidade inigualável em atirar e sua experiência em competições de alto nível o destacam como um dos jovens a engrandecer o futuro do esporte no Brasil e no mundo.

Ítalo Burnier

17 anos

Bento Gonçalves/RS

Modalidade: Percurso de Caça/Compak Sporting

O jovem gaúcho Ítalo, de apenas 17 anos, é um talento nato do tiro esportivo, possuindo uma habilidade natural para mirar e disparar com precisão. Sua dedicação aos treinos e sua ética exemplar o transformaram em um verdadeiro prodígio do esporte. Campeão Gaúcho de Percurso de Caça, na categoria Júnior em 2022, de forma invicta, conquistou as dez etapas realizadas no ano. Ainda competindo no Compak Sporting, na categoria A, com diversos experientes atletas de ponta e idade superior, conquistou o 4º lugar.

Lucas Roth De Oliveira

22 anos

Novo Hamburgo/RS

Modalidade: Shotgun Standard e Mini-Rifle Open

Lucas Roth é um atirador esportivo altamente talentoso, cuja habilidade em combinar rapidez e precisão é notável. Com 22 anos de idade, sua paixão pelo esporte e sua busca constante por aperfeiçoamento o destacam como um dos melhores atletas de sua divisão, em Shotgun. Possui o título de vice-campeão Mundial Junior e atualmente é o pentacampeão Brasileiro em sua modalidade. Representará o Brasil no Campeonato Mundial, a ser realizado na Tailândia no final de 2023.

Lucas Schmitz Vargas

18 anos

Formosa/GO

Modalidade: Shotgun Standard Manual e Mini-Rifle Open

Conhecido por sua incrível habilidade nas provas de Shotgun, Lucas Vargas é um jovem atleta que demonstra um controle extraordinário nos seus disparos. Sua atuação em competições o coloca no topo da lista dos prodígios do tiro no país. Com apenas 18 anos de idade, é simplesmente o vice-campeão Brasileiro de Shotgun, Standard Manual, do ano de 2022. Mesmo com pouca idade, ele persiste em busca de mais resultados, com passagem confirmada para o Campeonato Mundial da Tailândia no final de 2023.

Luis Felipe Schmitz Holz

22 anos

Formosa/GO

Modalidade: Shotgun Standard Manual e Mini-rifle Open

Conhecido por sua calma e controle excepcionais, Luis Felipe é um atleta talentoso no tiro prático. Sua habilidade em manter a compostura sob pressão o torna um competidor formidável em qualquer cenário. Com 22 anos de idade, este jovem talento de Formosa/GO, já tem o título de bicampeão Brasileiro de Shotgun, na divisão Standard Manual, além de ter conquistado, nada menos, que o título Mundial em 2018 de sua categoria. Mais um patrocinado da CBC que representará o Brasil no Campeonato Mundial, a ser realizado na Tailândia no final de 2023.

Luísa Pedroso Acosta

20 anos

Porto Alegre/RS

Modalidade: SKEET e Shotgun Standard Manual

Com apenas 20 anos, Luisa já não é mais uma das atiradoras promissoras da nova geração, mas sim uma grata realidade para o esporte nacional. Sua habilidade excepcional em lidar com pressão e sua determinação em superar desafios a tornam presença notável nas competições. Versátil e incansável, vem evoluindo constantemente em todas as modalidades que atua, carregando diversos títulos em sua categoria. Obstinada em resultados, a gaúcha tem presença garantida no Mundial da Tailândia e foco em conseguir o melhor resultado pelo país.

Luiz Newmar Gomes De Camargo

42 anos

Prudentópolis/PR

Modalidade: Shotgun Modified e Mini-rifle Standard

Um dos embaixadores do CBC Team, Luiz Camargo é destaque por sua capacidade técnica, reflexos e precisão incríveis. Sua habilidade inata e dedicação incansável lhe renderam diversos títulos e reconhecimento no esporte. Fenômeno do tiro prático, atualmente inspira diversos atletas que o acompanham por todo país. Estará no Campeonato Mundial da Tailândia no final deste ano, levando 19 títulos nacionais na bagagem, campeão absoluto no Brasil.

Pietro Caramori

33 anos

Caçador/SC

Modalidade: FAN32 (Tiro a hélice)

Um conhecedor nato do esporte do tiro, Pietro possui uma habilidade ímpar no Tiro ao Voo. Sua experiência e disciplina inabaláveis fizeram dele um atleta respeitado e uma referência no esporte. É bicampeão da Copa do Brasil de FAN32 e campeão Brasileiro de FAN32 de 2022, títulos de nível técnico altíssimo, competindo com renomados atletas de nível mundial, ele não se importou com a concorrência e mostrou sua capacidade técnica em alta performance.

Rafael Póvoa Gravina

41 anos

Brasília/DF

Modalidade: Shotgun Open e Mini-Rifle

Gravina demonstra concentração, controle emocional e técnica refinada para obter resultados consistentes. Conquistando um número significativo de medalhas ao longo de sua carreira, demonstra maestria no esporte do tiro, com diversas premiações na modalidade de Mini-Rifle M10. Iniciou no Tiro Prático no ano de 2015 e em uma evolução muito rápida, chegou no Campeonato Mundial de Shotgun de 2018. Integrante da seleção brasileira na equipe Overall Open, representará nosso país no Campeonato Mundial, convocado pela Confederação Brasileira de Tiro Prático para essa missão.

Roberth Lucianno De Oliveira Vieira

47 anos

Recife/PE

Modalidade: SKEET

Um pernambucano conhecido por sua técnica impecável e consistência no tiro esportivo. Este é Roberth, que com sua dedicação incansável aos treinamentos e seu talento natural o posicionam como um dos melhores atletas de tiro do país no Skeet, colocando o Nordeste como um berço de exímios atletas. Em 2016, participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e, no ano seguinte, confirmando sua alta performance, foi campeão Brasileiro. Determinado e resiliente, conquistou a medalha de prata no Campeonato Iberoamericano 2019, em Lima, no Peru, desde então colecionando diversos títulos pelo país, tornando-se um dos embaixadores do CBC Team.

Roberto Maurina

39 anos

Gravataí/RS

Modalidade: Shotgun Standard Manual e Mini-Rifle

Roberto Maurina, mais conhecido como "Matajunta", é um atleta versátil, que se destaca em várias disciplinas do Tiro Prático. Sua capacidade de se adaptar a diferentes modalidades e sua paixão pela melhoria contínua o colocam entre os melhores atiradores do esporte no país. Campeão Brasileiro de Mini-Rifle em 2021, ele não está satisfeito. Irá para a Tailândia, para o Mundial de Shotgun, representar as cores do Brasil no continente asiático.

Rubens Guimarães Molena (Dodo)

51 anos

Itu/SP

Modalidade: FAN32 (Tiro a hélice)

Rubens Molena, mais conhecido como "Dodo", é um atirador esportivo de renome mundial, que exibe habilidades impressionantes de precisão e controle. Sua extensa experiência e dedicação incansável ao esporte o tornam um dos melhores atletas de Tiro ao Voo do mundo. Excepcional e implacável, em 2021 bateu todos os recordes possíveis, sagrando-se campeão do Mundo. Com diversos títulos internacionais, é orgulho nacional na modalidade e possui um vasto currículo de conquistas dentro do esporte, sendo um dos embaixadores do CBC Team.

O programa de patrocínios da CBC tem como intuito apoiar os atletas, oferecendo apoio e recursos de que eles necessitam para atingir seu potencial máximo. Os patrocinados são selecionados com base em suas jornadas, potencial e conquistas esportivas. O programa também incentiva o ingresso e formação de novos atiradores e jovens talentos.

Além disso, a companhia apoia entidades organizadoras, incluindo Confederações, Federações e Ligas, entre outras entidades e campeonatos em todo Brasil.

Líder mundial em munições, a CBC é uma empresa em constante evolução, que domina a tecnologia de ponta empregada em sua área de atuação, e oferece aos seus consumidores produtos com desempenho e qualidade internacionalmente reconhecidos, possuindo linha de cartuchos de competição e insumos para as diferentes modalidades do tiro esportivo. Tradicional fabricante de armas longas, oferece também ao mercado vários modelos de armas para iniciação e prática de modalidades esportivas de tiro.

"Queremos sempre colaborar para que os atletas possam se destacar nas competições no Brasil e no mundo, contribuindo com suas histórias no esporte do tiro e motivando, para que consigam, mesmo enfrentando todas as dificuldades impostas aos CACs, trazer novas conquistas ao país", afirma o Diretor Comercial & Marketing da CBC, Paulo Ricardo Gomes.

Cada vez mais em crescimento, o tiro esportivo possui tradição no país e rendeu a primeira medalha olímpica para o Brasil. Em 1920, Guilherme Paraense obteve a primeira medalha de ouro em Jogos Olímpicos. A conquista ocorreu na Antuérpia, na modalidade "Tiro de Revólver". Nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, Felipe Wu ganhou a medalha de prata na prova de tiro na mesma categoria. Wu iniciou sua trajetória no esporte aos 11 anos com o Rifle 7022 da CBC por lazer.

