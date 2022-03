TIME revela los homenajeados con el Premio TIME100 Impact previo a la Gala de Celebración en el Museo del Futuro en Dubái

El evento contará con la presencia de galardonados como David Adjaye, will.i.am, Sarah Al Amiri, Tony Elumelu, Huda Kattan, Deepika Padukone y una presentación musical especial de Ellie Goulding

NUEVA YORK, 25 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- El día de hoy, TIME revela los galardones de los primeros Premios TIME100 Impact que reconocen a las personas que aprovechan su influencia para construir un futuro mejor. Los galardonados son: David Adjaye, arquitecto y fundador de Adjaye Associates; Sarah Al Amiri, ministra de estado de Tecnología Avanzada de los EAU; Tony Elumelu, filántropo y fundador de The Tony Elumelu Foundation; Ellie Goulding, cantautora y activista; Huda Kattan, emprendedora y fundadora de Huda Beauty; Deepika Padukone, actriz, productora y filántropa; y will.i.am, músico y emprendedor.

Lea más sobre los siete galardonados que reciben el Premio TIME100 Impact: TIME.com/IMPACT

Para celebrar, TIME organizará una gala solo para invitados el lunes, 28 de marzo, en el Museo del Futuro en Dubái, con la presencia de los siete galardonados del Premio Impact, así como de Tyra Banks, modelo y emprendedora; Kat Graham, actriz y embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas; Yvonne Aki-Sawyerr, alcaldesa de Freetown, Sierra Leona; Pierre Gasly, piloto de carreras de deportes a motor; y otros líderes, influenciadores, visionarios y miembros de la comunidad global TIME100.

Dan Macsai, vicepresidente de eventos de TIME y director editorial de los TIME100 comentó: "En todas las industrias, los líderes TIME100 —científicos y directores ejecutivos, artistas y activistas, estrellas del pop y políticos— están haciendo que nuestro mundo avance. Nos entusiasma reconocer aún más logros extraordinarios con los Premios TIME100 Impact y estamos deseosos de celebrar a nuestros galardonados en persona".

World Government Summit es el socio fundador de la Gala y Premios TIME100 Impact, que será el primer gran evento en el Museo del Futuro de Dubái desde su ceremonia de apertura el 22 de febrero de 2022.

FTX es el socio criptográfico exclusivo y G42 es el socio de habilitación de IA exclusivo.

FUENTE TIME

