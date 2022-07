Timecho, fondé par les créateurs d'Apache IoTDB, lève des premiers fonds à hauteur de 10 millions de dollars US pour son logiciel open source de R&D et ses solutions de bases de données de séries chronologiques.

STUTTGART, Allemagne et PÉKIN, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Timecho, fondé par les créateurs d'Apache IoTDB, une base de données de séries chronologiques conçue à partir de l'IdO, a annoncé un premier cycle de financement de plus de 10 millions de dollars US dirigé par Sequoia China et rejoint par Koalafund, Gobi China et Cloudwise.

La base de données de séries chronologiques a prospéré ces dernières années, répondant aux nouvelles exigences en matière de gestion des données à l'ère de l'Internet des objets (IdO). Les développeurs cherchent une base de données capable d'optimiser les taux d'ingestion de données, la compression de données ainsi que les fonctions de requête et d'analyse qui correspondent aux besoins de leurs applications en matière de données horodatées. Basé sur Apache IoTDB, un projet open source de haut niveau classé septième selon les commits (modifications individuelles des fichiers) en 2021 parmi tous les projets Apache, Timecho est techniquement capable de fournir une infrastructure de base qui permet de répondre aux exigences de l'industrie. En outre, l'équipe Timecho dispose de plus de 40 brevets et articles dans des revues réputées spécialisées dans la gestion de séries chronologiques, notamment ICDE, SIGMOD et VLDB.

« En plus de ses performances exceptionnelles, Apache IoTDB est léger, facile à utiliser et profondément intégré aux logiciels de l'écosystème des mégadonnées, y compris Apache PLC4X, Kafka, Spark et Grafana, a déclaré Xiangdong Huang, fondateur de Timecho et président du comité de gestion de projet d'Apache IoTDB. Il a été largement utilisé par de multiples entreprises de l'industrie de l'énergie, des transports publics, des usines intelligentes et d'autres scénarios. Pour étendre son application dans le domaine de l'IdO et renforcer ses performances afin de répondre aux besoins spécifiques des entreprises, Timecho continuera d'investir de façon dynamique dans la R&D afin d'améliorer certaines caractéristiques telles que la collaboration par le cloud. »

« Timecho maintient des liens importants avec la communauté open source, a déclaré Julian Feinauer, directeur technique de Timecho pour le marché européen et membre du comité de gestion de projet d'Apache IoTDB. Avec ce financement, nous serons en mesure d'accélérer la R&D pour aider les développeurs et les entreprises à tirer le meilleur parti de la puissance d'Apache IoTDB. »

Timecho s'attachera à fournir des solutions plus adaptables aux équipements haut de gamme, aux dispositifs de grande capacité, aux plateformes limitées en ressources informatiques et à d'autres scénarios.

