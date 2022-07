Timecho, fundada pelos criadores da Apache IoTDB, levanta primeiro fundo de mais de US$ 10 milhões para P&D de software de código aberto e soluções de banco de dados de série temporal

STUTTGART, Alemanha e PEQUIM, 7 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Timecho, fundada pelos criadores da Apache IoTDB, um banco de dados de série temporal nativo de IoT, anunciou uma primeira rodada de financiamento de mais de US$ 10 milhões liderada pela Sequoia China e em associação com a Koalafund, a Gobi China, e a Cloudwise.

O banco de dados de série temporal tem prosperado nos últimos anos para atender aos novos requisitos de gerenciamento de dados para a era da Internet das Coisas (IoT). Os desenvolvedores estão buscando um banco de dados que possa otimizar as taxas de ingestão de dados, compactação de armazenamento, bem como recursos de consulta e análise que correspondam às necessidades de suas aplicações de dados com registro temporal. Baseado na Apache IoTDB, um projeto de código aberto de alto nível classificado em sétimo por execução (alterações individuais em arquivos) em 2021 entre todos os projetos Apache, a Timecho é tecnicamente capaz de fornecer infraestrutura básica que alimenta casos de uso industrial exigentes. Além disso, a equipe da Timecho tem mais de 40 patentes e artigos em revistas científicas de gestão de séries temporais líderes do setor, incluindo ICDE, SIGMOD, VLDB.

"Além de seu desempenho excepcional, a Apache IoTDB é leve, fácil de usar e profundamente integrada com software no ecossistema de big data, incluindo Apache PLC4X, Kafka, Spark e Grafana", declarou o Dr. Xiangdong Huang, fundador da Timecho e presidente do PMC (comitê de gerenciamento de projetos) da Apache IoTDB. "Ela tem sido amplamente utilizada por várias empresas no setor de energia, transporte público, fábricas inteligentes e outros cenários. Para expandir sua aplicação na área da IoT e fortalecer seu desempenho para atender aos requisitos específicos das empresas, a Timecho continuará investindo agressivamente em P&D para aprimorar recursos como colaboração entre borda e nuvem."

"A Timecho mantém uma interação intensiva com a comunidade de código aberto", declarou o Dr. Julian Feinauer, diretor técnico da Timecho para o mercado europeu e membro PMC da Apache IoTDB. "Com o financiamento, poderemos acelerar a P&D para ajudar os desenvolvedores e empresas a alavancar melhor o poder da Apache IoTDB."

A Timecho se concentrará em fornecer soluções que serão mais adaptáveis com equipamentos de ponta, dispositivos de massa, plataformas com recursos computacionais limitados e outros cenários.

Sobre a Timecho

A Timecho combina "time" (tempo) com "echo" (eco), o que significa fazer com que os dados de série temporal se tornem mais valiosos. Fundada pelos criadores da Apache IoTDB, a Timecho oferece soluções de série temporal nativas em IoT para atender às demandas de armazenamento de dados em massa, leituras rápidas e análises de dados complexas, o que permite que as empresas aproveitem o valor dos dados de série temporal com maior confiabilidade a custos mais baixos.

Para mais informações, acesse www.timecho.com ou sua página no LinkedIn.

