Timex e Coca-Cola dedicam tempo para a união com o lançamento de uma coleção intemporal com edição limitada

MIDDLEBURY, Connecticut, 9 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a Timex®, líder mundial em fabricação de relógios e em perícia artesanal, lançou uma coleção de edição limitada de relógios vintage, em parceria com a Coca-Cola®. A coleção intemporal reúne duas marcas icônicas americanas, Timex e Coca-Cola, para anunciar uma mensagem permanente de tolerância e esperança. Com o objetivo de inspirar amantes de relógios em todo o mundo a reservar tempo para o que importa – paz, amor e harmonia – a Timex lançou três estilos comemorativos criados para celebrar o consagrado comercial "Hilltop" da Coca-Cola de 1971 e a mensagem de união transmitida.

O espírito duradouro do lendário comercial "Hilltop" da Coca-Cola® inspirou os três relógios Timex x Coca-Cola de edição limitada como parte da coleção Unity de 1971. Reserve um tempo para a paz, o amor e a harmonia com a coleção Timex x Coca-Cola Unity, apresentando edições inspiradas nos anos 70 do Q Timex, Timex T80 e Timex Standard.

"Da mesma forma que você se oferece para comprar uma Coca-Cola® para alguém, o ato de perguntar as horas é um gesto significativo -- uma forma de preencher as diferenças, iniciar uma boa conversa e encontrar a comunidade", disse Shari Fabiani, vice-presidente sênior de marketing de marca e criativo do Timex Group. "Estamos empenhados em oferecer precisão de horário para todos e sempre acreditamos em dedicar tempo para a comunidade. Estamos entusiasmados em nos unir à Coca-Cola em sua mensagem original de solidariedade e continuar a inspirar o mundo a cantar juntos em perfeita harmonia."

Coloridos e memoráveis, os três relógios de edição limitada celebram uma mensagem atemporal de amor e harmonia, tão relevante hoje como era há 50 anos. Com detalhes de motivos nostálgicos inspirados nos anos 70 que evocam o espírito de união, os relógios desta coleção são um estímulo animador para acolher as oportunidades de conexão e inspirar compaixão em todo o mundo.

O Timex T80 digital combina cores vibrantes e um toque de capricho no design e celebra uma mensagem atemporal de amor e harmonia tocando a icônica canção comercial "Hilltop": "I'd Like to Teach the World to Sing (in Perfect Harmony) - Eu gostaria de ensinar o mundo a cantar (em perfeita harmonia)".

digital combina cores vibrantes e um toque de capricho no design e celebra uma mensagem atemporal de amor e harmonia tocando a icônica canção comercial "Hilltop": "I'd Like to Teach the World to Sing (in Perfect Harmony) - Eu gostaria de ensinar o mundo a cantar (em perfeita harmonia)". O clássico Timex Standard exibe um logotipo ousado e brilhante da Coca-Cola que traz um sorriso ao relógio e ao seu usuário.

exibe um logotipo ousado e brilhante da Coca-Cola que traz um sorriso ao relógio e ao seu usuário. Com detalhes em tonalidades e designs nostálgicos inspirados nos anos 70, a adorada edição Q Timex ostenta um sinal icônico de paz que evoca o espírito de união e amor.

Ambientado no alto de uma colina, o icônico comercial da Coca-Cola retrata um grupo diversificado de jovens que cantam em perfeita harmonia. A coleção reflete não apenas a época em que o comercial foi ao ar, mas também transmite o clamor da Timex e a mensagem de esperança WE DON'T STOP™ e um futuro onde as pessoas ao redor do mundo podem se reunir novamente para alcançar uma missão comum de união.

"Em tempos difíceis, pequenos momentos de alegria podem mudar o mundo. Aprendemos isso há meio século, quando, durante uma era de turbulência e divisão, o simples ato de compartilhar uma Coca-Cola tornou-se um clamor por tolerância e esperança", disse Kate Dwyer, diretora sênior de licenciamento global da Coca-Cola. "Agora, temos orgulho de homenagear o espírito duradouro de nosso lendário comercial 'Hilltop' como parte da coleção Unity de 1971."

Você pode se juntar à Timex e à Coca-Cola para celebrar essa nova colaboração no website Timex.com AQUI.

Sobre o Timex Group

O Timex Group desenvolve, fabrica e comercializa relógios inovadores em todo o mundo. O Timex Group é uma empresa privada com sede em Middlebury, Connecticut, com várias unidades operacionais e mais de três mil funcionários em todo o mundo. Como um dos maiores fabricantes de relógios do mundo, as empresas do Timex Group produzem relógios sob uma série de marcas conhecidas, incluindo Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica, Salvatore Ferragamo, Ted Baker, Versace e Versus.

Junte-se à Timex nas redes sociais: @timex e acesse http://timexgroup.com.

CONTATO PARA A IMPRENSA

[email protected] | [email protected]

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1604486/Timex_x_Coca_Cola_Video_3_Vertical.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1604487/Coca_Cola_All_Beauty.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1603377/Timex_Coca_Cola_Company_Logo.jpg

FONTE Timex

Related Links

http://timexgroup.com



SOURCE Timex