Timex entra na Primavera/Verão de 2021 com várias novas linhas de relógios

"A coleção Primavera/Verão de 2021 é sinônimo de força e perseverança. Esta coleção foi desenvolvida com otimismo e paixão, com base em nossos princípios, reinventando épocas do passado e despertando interpretações fundamentadas de dias melhores à frente", disse Giorgio Galli, diretor executivo de criação do Timex Group.

Indiscutivelmente, a maior adição da temporada é uma reedição completa da icônica coleção Waterbury Traditional, na qual o passado encontra o futuro. A linha apresenta designs de caixa totalmente novos, novos mostradores e um motivo estilizado da Waterbury Watch Company em todos os novos relógios da linha, incluindo relógios automáticos, de quartzo, de três ponteiros, GMT e cronógrafos.

A adição ao portfólio feminino é a nova coleção Timex Malibu com um toque de estilo surf-to-street. Inspirada nas cores do oceano e nas praias de Malibu, o destaque desta coleção é uma paleta de cores lúdica coral e turquesa, perfeita para a transição da primavera para o verão e disponível em estilos selecionados nas coleções Q Timex, Waterbury Boyfriend Legacy e Transcend .

Ampliando a diversidade da disputada coleção Q Timex, estão novas cores sazonais inspiradas na linha mergulhador para atender à demanda do consumidor e complementar a reedição original de 1979. Também fazendo sua estreia está sendo apresentado o Q Timex 1978 Reissue, oferecendo um discreto refinamento vintage e complementando o lançamento feito em dezembro nos EUA do Q Timex 1975 Reissue, agora disponível globalmente.

A Timex também expandirá suas ofertas mais populares com uma nova versão vermelha e preta do popular M79 Automatic, e expandirá o Navi XL Automatics com a tendência atemporal e comprovada de pulseiras de dupla camada de tecido. Cores e estilos novos estão desfilando na Essex Avenue com sua caixa grande de 44mm, na Harborside Coast com sua moldura de acabamento giratória e lupa para visualização de data e Standard com aparência clássica e uma coroa tradicional grande — uma reverência ao nosso relógio de pulso original.

Além disso, a novidade desta temporada é o Timex Pay, desenvolvido pela Tappy, uma nova evolução do pagamento seguro sem contato, basta tocar e pronto! Com toda a tecnologia na pulseira, usar o Timex Pay dispensa baterias ou carregamento. Emparelhe uma pulseira Timex Pay com seu relógio favorito e seu cartão de crédito ou débito Chase Visa® para uma maneira fácil de pagar sem comprometer seus looks favoritos. O Timex Pay pode ser usado em qualquer lugar que aceite pagamentos sem contato.

Na frente mais progressiva e focada no futuro, a Timex ainda está entrando em novos territórios com parceiros de longa data e novas colaborações atraentes continuarão a fluir em 2021, incluindo marcas de moda de rua e designers de vanguarda , bem como tradições e ícones de nostalgia totalmente americanos.

Sobre o Timex Group

O Timex Group desenvolve, fabrica e comercializa relógios inovadores em todo o mundo. O Timex Group é uma empresa privada com sede em Middlebury, Connecticut , com várias unidades operacionais e mais de três mil funcionários em todo o mundo. Como um dos maiores fabricantes de relógios do mundo, as empresas do Timex Group produzem relógios sob uma série de marcas conhecidas, incluindo Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica, Salvatore Ferragamo, Ted Baker, Versace e Versus.

